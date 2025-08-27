Un diseño utilizado en el Mundial de Qatar, Brasil y ahora en el Claro Arena: ¿Cómo el estadio de Universidad Católica logró tener una climatización de nivel mundial?

El recinto de Universidad Católica, gracias a su colaboración con Midea, se transformó en el primer estadio climatizado en suelo nacional. Además, contará con un sistema amigable energéticamente y de ultima generación.

Por Tomás Mandiola, DLT Sports

Compartir

El pasado fin de semana la Universidad Católica vivió un hito histórico. Después de tres años, los cruzados volvieron a ser locales en San Carlos de Apoquindo, ahora en el renovado Claro Arena.

Entre los nuevos aspectos del renovado recinto se pueden destacar las butacas, arcos, cámaras de seguridad y el sistema de climatización, en donde la UC se transformó en el primer equipo con un estadio climatizado.

Cruzados, en colaboración con Midea, realizó un despliegue tecnológico que otorgó una capacidad de climatización de 4 millones de Btu/h, garantizando confort térmico, eficiencia energética y calidad de aire en todos los espacios interiores del estadio. En términos simples, esa cantidad de Btu/h alcanza para climatizar más de 200 casas.

Climatización sustentable en el Claro Arena

Ante esto, DLT Sports conversó con Nicolás Ureta, jefe de proyectos de Midea, quien explicó cómo funciona esta climatización sustentable. “El sistema que se implementó acá tiene recuperación de calor. Es un sistema que también se llama VRF, que significa flujo de refrigerante variable. Entonces permite tener frío y calor al mismo tiempo”, comenzó diciendo.

“Además, la distribución de aire exterior se hace con recuperación de calor. Entonces todo el aire que se extrae de acá se vuelve a reutilizar. Hay hasta 60% de ahorro de energía”, agregó Ureta.

La climatización estará presente en camarines de los jugadores; sectores de palco, suites y VIP; salas de conferencias; y zonas de sponsors, enfermería, sala de prensa, salones de evento y algunas áreas comunes. Por eso, Ureta señaló: “Nosotros esperamos que estén presentes todos los fines de semana acá y que disfruten de todo lo que hicimos“.

Específicamente, en total, se instalaron 11 sistemas VRF, 12 manejadoras de aire y 46 equipos split, con una capacidad total de 422 HP, es decir, más de 4 millones de Btu/h.

El moderno diseño del nuevo estadio

En esa misma línea, DLT Sports también habló con Jorge Montenegro, gerente comercial de la línea de aire acondicionado, comentó sobre en qué se inspiraron para traer este diseño en el Claro Arena.

“Es espectacular poder tener un estadio con estas características de ultra tecnología, donde Midea Carrier pudo participar, aportando tanto desde la línea de climatización como trayendo diseños también que hemos ocupado en el pasado en estadios de Qatar, de Brasil, entre otros”, señaló.

“Es muy importante tener experiencia en este tipo de recintos. En el pasado para el Mundial de Qatar, de Brasil, tuvimos esta implementación de tecnologías, por lo tanto eso también fue un factor decisivo a la hora de que cruzados tomar la decisión de qué marca le daba el respaldo y la certeza de poder tener un sistema totalmente funcional como el que tienen ahora”, explicó Montenegro.

Midea hoy se está viendo muy involucrada en el fútbol. En noviembre del 2024 firmaron un acuerdo con el Sevilla para ser el patrocinador principal del conjunto andaluz. Cuatro años antes, la marca de aire acondicionados inició una asociación global con el Manchester City, en donde constantemente hacen contenido colaborativo y siempre se puede ver a la marca en las pantallas LED del Etihad Stadium.

Sin embargo, Midea no solo se fija en clubes deportivos, sino que también en futbolistas. En el 2023 ficharon al noruego y máxima figura del Manchester City, Erling Haaland, para ser el embajador global de la marca.

El mismo sistema de aire acondicionado que se utilizó en el Mundial de Qatar, en el de Brasil, ahora está presente en el Claro Arena. Un nuevo aspecto que hace a este recinto como el más moderno y único de Chile.