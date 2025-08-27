Hasta 10 años sin entrar al Claro Arena: las duras sanciones que impondrá Cruzados ante mala conducta de hinchas en el nuevo estadio de Universidad Católica

El club precordillerano anunció las medidas que tomarán en caso de mala conducta de sus hinchas al interior del Claro Arena, que van desde dos años sin entrar al recinto por intentar burlar (o burlar) el derecho de admisión, hasta 10 años por portar, accionar, activar, detonar o manipular elementos pirotécnicos.

Compartir

Universidad Católica anunció las medidas que tomarán en el marco del reglamento de la Ley 19.327 de Derechos y Deberes de Fútbol Profesional, más conocida como Ley de Violencia en los estadios. A través de una publicación en Instagram, el cuadro precordillerano detalló los años de castigo que conllevan diferentes conductas sancionables dentro del nuevo recinto.

“El Claro Arena es de todos los Cruzados. Será una nueva forma de ver fútbol y disfrutar juntos alentando nuestros colores. Cuídalo y no incurras en acciones que signifiquen sanciones que te impidan disfrutar a futuro de nuestro espectacular recinto”, fue el mensaje del club.

Las sanciones que impondrá Cruzados por mala conducta dentro del Claro Arena

Las conductas sancionables van desde los dos hasta los 10 años de derecho de admisión. En primer lugar, Cruzados anunció que intentar burlar (o burlar) el derecho de admisión y robar o hurtar balones que salgan del campo de juego, serán los comportamientos que conllevan el mínimo castigo.

Luego, aquellas personas que usurpen identidad para intentar ingresar al estadio y lancen objetos contundentes al campo -como monedas o encendedores- tendrán seis años de derecho de admisión para ingresar al Claro Arena.

A su vez, una de las preocupaciones que existe es la cercanía de las graderías con el campo de juego y la posibilidad de invasión a la cancha por parte de los hinchas. Por lo mismo, Cruzados estipuló que participar en desórdenes al interior del recinto e ingresar a la cancha sin autorización, implicará una sanción de seis años.

Por último, quienes porten, accionen, activen, detonen o manipulen elementos pirotécnicos al interior del recinto, serán castigados con 10 años

Así, el club llamó a no incurrir en estas acciones que puedan traer sanciones y que impidan a los hinchas disfrutar a futuro de la nueva casa de Universidad Católica. “Un buen comportamiento garantizará que siempre puedas alentar a La Franja”, fue el llamado de Cruzados.