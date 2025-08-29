Servicios H02 y H04 que conectan San Joaquín con PAC y Santiago serán eliminados y reemplazados por el H24: revisa el nuevo recorrido que llegará a Cerrillos

Desde este sábado 30 de agosto, los recorridos H02 y H04 dejarán de operar, siendo reemplazados por el nuevo servicio H24. La nueva micro ofrecerá una conexión más amplia y eficiente desde San Joaquín hasta Cerrillos. Junto con esto, Red anunció extensiones de seis servicios.

A partir de este sábado 30 de agosto, dos recorridos del sistema Red Movilidad dejarán de funcionar tras años de servicios, para dar paso a uno nuevo. Se trata del H02 y H24, servicios que conectan la comuna de San Joaquín, a través del Metro Carlos Valdovinos, con Pedro Aguirre Cerda y Santiago, respectivamente.

Esta modificación responde a que ambas micros se fusionarán en un mismo recorrido, el H24. Los recorridos H, cabe destacar, transitan por Cerrillos, Estación Central, La Cisterna, La Florida, La Granja, Lo Espejo, Macul, Pedro Aguirre Cerda, San Bernardo, San Joaquín, San Miguel, San Ramón y Santiago.

La nueva H24 pasa por zonas similares a los H02 y H04, pero extiende su llegada hasta Cerrillos. Esto permitirá beneficiar a más de 23 mil vecinos, recorriendo las comunas San Joaquín, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo y Cerrillos.

De esta manera, el nuevo servicio conectará La Victoria en PAC y el Portal Oeste de Cerrillos. Esto permitirá entregar una conexión directa entre la Población Dávila y el Portal Oeste con la estación Pedro Aguirre Cerda de Tren Nos Estación Central. El H24 cubrirá con ello en su totalidad el los servicios H02 y H04.

Los detalles de la nueva H24 y otros cambios que se aplicarán en Cerrillos

El servicio H24 desde La Victoria los días lunes a domingo de 05:00 a 23:30 horas, y de desde el Portal Oeste de lunes a viernes de 05:00 a 22:45 horas, sábados de 05:00 a 22:40, y domingos 05:00 a 22:30.

Junto con esto, Red implementará una serie de cambios. Seis recorridos extenderán sus trazados y uno modificará su ruta.

Los recorridos B38 y 518 extenderán sus trazados en la comuna de Cerro Navia. El primero desde mañana transitará por Av. La Estrella, Río Douro, Federico Errázuriz y Rodoviario, y el segundo transitará por Av. La Estrella, Mapocho y Rodoviario.

Otra micro que tendrá una extensión será la G28 que ampliará su recorrido en La Pintana. Ahora pasará por Rosa Ester, extendiendo la conexión hacia La Platina.

Los H05 y H09, en tanto, ampliarán su conexión hasta Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo y Cerrillos. El primero transitará ahora por Av. Clotario Blest, Obispo Javier Vásquez y Presidente Salvador Allende. El segundo recorrerá las avenidas Lo Ovalle, Central y Presidente Salvador Allende.

El sexto servicio que se extenderá es el J10, que sumará una nueva parada en Pudahuel en Av. J.M. Guzmán Riesco con Río Itata.

A la par, el servicio 505 modificará su recorrido, y ya no pasará por Rodoviario, pero si por las avenidas Mapocho y La Estrella en Cerro Navia.