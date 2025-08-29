Vuelve la polémica por parquímetros en Ñuñoa: funcionarios del Cesfam Rosita Renard se manifiestan y vecinos reclaman cobros en barrios excluidos

La aprobación de la propuesta del alcalde Sebastián Sichel de instalar parquímetros en diferentes barrios de la comuna sigue generando repercusiones. Esta mañana funcionarios del Cesfam Rosita Renard protestaron contra esta medida, que afectaría a pacientes y funcionarios, y vecinos del barrio Suárez Mujica acusaron que les cobrarán, pese a que se había determinado excluir el barrio.

A inicios de mayo, el Concejo Municipal de Ñuñoa aprobó la propuesta del alcalde Sebastián Sichel de instalar parquímetros en algunos barrios de la comuna que se ven afectados por los estacionadores ilegales, principalmente en días de eventos. La iniciativa generó polémica en un principio, por la falta de una consulta ciudadana. Tras la aprobación, con el tiempo encontró sus adherentes a la propuesta.

A fines de julio comenzaron a funcionar los primeros parquímetros, que no generaron mayor revuelo. Sin embargo, en algunos sectores se anunció que ahora comenzará a funcionar la medida, lo que desde ya generó rechazo.

Son dos grupos que han mostrado principal inquietud contra la medida: vecinos del Barrio Suárez Mujica y funcionarios y pacientes del Cesfam Rosita Renard. Los segundos incluso iniciaron una protesta en las afuera del recinto, reclamando por esto.

El 6 de septiembre entra en práctica el funcionamiento de parquímetros en la zona donde está el recinto de salud. Funcionarios reclamando con un tajante “No a los parquímetros”. En una difusión que hicieron en las calles y por redes sociales, reclaman que usuarios pueden llegar a pagar gasta $4.500 por estacionarse.

“Usuarios: deberán pagar $1.500 por cada hora de atención. Si acuden al SAPU, donde las esperas son de tres horas o más, el costo puede superar los $4.500. Funcionarios: también somos perjudicados, pues debemos pagar para poder trabajar. Esta medida no fue conversada”, reclaman trabajadores del Cesfam. En el mapa de los lugares donde se aplicarán los parquímetros, se evidencia que entra la calle Las Encinas, en la que se encuentra el recinto.

Parquímetros instalados en barrios de Ñuñoa.

Las represalias en el barrio Suárez Mujica y los reclamos a Ñuñoa

Uno de los nudos críticos en la discusión de la propuesta fueron los barrios colindantes al Estadio Nacional. La iniciativa del alcalde tenía su corazón en este sector, ya que en los días de eventos en el recinto es donde más llegan estacionadores ilegales. El jefe comunal postuló la idea de que solo se cobrara en días de eventos, lo cual fue respaldado.

Sin embargo, algunos barrios mantuvieron sus inquietudes. Dentro de estos está Suárez Mujica, quienes fueron grandes opositores de la idea. Tras escuchar los reclamos de vecinos, en un principio se determinó no extender los parquímetros a este sector, como tampoco a los barrios Pucará y Bremen.

Sin embargo, vecinos del barrio denunciaron que les informaron que los estacionamientos ahora tendrán costo. Estos días la empresa a cargo de los parquímetros ha despachado en los hogares de la zona volantes con información sobre el cobro de estacionamientos. Esto, de todas formas, se aplicará solo para fines de semana, como se contempló desde un principio.

A pesar de esto, en grupos de juntas de vecinos esta semana iniciaron los descargos. Si bien hay quienes defienden la política, el consenso mayoritario es que esto traerá repercusiones al barrio. Entre las principales molestias, destacan que en fines de semana, cuando usualmente hay eventos en el estadio, no podrán, por ejemplo, realizar reuniones familiares porque sus visitas tendrán que pagar.

Información compartida a hogares del Barrio Suárez Mujica por la empresa de los parquímetros.

“Nuestros vecinos se están manifestando a través de los de las redes y a través del WhatsApp que tenemos en la junta de vecinos 15, con mucha indignación por el hecho de que de que se haya incluido al barrio Suárez Mujica“, cuenta la presidenta de la Junta de Vecinos de la Unidad Vecinal 15, Isabel Sánchez.

La dirigente vecinal explica que “se llegó a ese a ese acuerdo y hubo un compromiso por parte del alcalde Sichel de respetar la decisión. Y ayer me entero que comenzaron a distribuir por el barrio que en los en las fechas de eventos iban a instalarlos. (…) Tenemos muchas casas donde nuestra vida se ve alterada, porque invitamos a almorzar un día domingo a la familia y van a tener que pagar”.

El concejal Andrés Argandoña (FA) complementa “el principal problema es económico para vecinos que no tienen estacionamiento dentro de sus viviendas o sus trabajos y toda su vida han estacionado en la calle sin generarle un problema a nadie”.