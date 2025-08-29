La historia de “La Temucana”, la empanada de Peñalolén elegida por segundo año consecutivo como la mejor de Santiago

En su edición número 21, la revista Wikén premió a La Temucana de Peñalolén como la mejor empanada de 2025, destacando su tradición familiar y sabor artesanal, mientras otros locales como Rotisería Los Ciervos y Holz completaron el podio.

Como todos los años, la revista Wikén eligió las mejores empanadas de 2025. En su cata número 21, la publicación reunió a un panel de prestigiosos chefs para probar empanadas a ciegas, compradas de manera incógnita en distintos locales de Santiago. La ganadora fue La Temucana, un pequeño local ubicado en la calle Quebrada de Macul, en Peñalolén, que por segundo año consecutivo se quedó con el galardón.

La Temucana abrió en 2019 y es atendido por Karin Perasic, quien heredó la tradición empanadera de su madre, Myriam Ferreira, con más de 40 años de experiencia haciendo empanadas a mano y en horno de barro en el negocio que instaló en Departamental. El local abre solo los fines de semana y, gracias al boca a boca, se hizo conocido.

Según la revista, tras consolidar su clientela en Departamental, la familia decidió abrir el nuevo local en Peñalolén. La idea era continuar con el negocio y modernizar la producción. El gran desafío fue convencer a los clientes de que la calidad se mantendría, pese a no contar con el clásico horno de barro. Con el tiempo, demostraron que el sabor seguía intacto.

Tras obtener el premio en 2024, la dueña del La Temucana señaló que este reconocimiento les permitió demostrar que sus empanadas son “deliciosas” sin importar el tipo de horno. Además, atrajo a nueva clientela y fortaleció la base de seguidores que ya tenían. Desde entonces, han aumentado su producción y ahora reciben visitas de personas de todo Santiago, no solo del barrio.

La cata de los jueces de Wikén destacó principalmente el sabor y el carácter artesanal de las empanadas. También resaltaron la adecuada proporción de pino, el condimento equilibrado, la sazón precisa, la calidad de la aceituna y, sobre todo, lo sabroso y crujiente de la masa.

El reconocimiento abrió el apetito de Karin Perasic, quien en conversación con el citado medio aseguró que está pensando en expandir el negocio y abrir una segunda línea de empanadas, elaboradas con laminadora pero con la misma receta e ingredientes. Eso sí, afirmó que nunca dejarán de hacer las empanadas a mano, como lo ha hecho la matriarca de la familia durante 40 años.

Los jueces de esta versión fueron los chefs Asunción Pimentel, Manuel Balmaceda, Mercedes Cuadra, Axel Manríquez, Benjamín Nast y Matías Arteaga, quienes otorgaron el segundo lugar a Rotisería Los Ciervos, en Providencia, y el tercer puesto a Holz, ubicado en Las Tranqueras, Vitacura. Solo tres de los seis jueces se repitieron el puesto en comparación al concurso del año pasado.

Más atrás en el ranking, pero igualmente destacadas, quedaron Don Guille (Santiago), El Remanso (La Florida), Prem (Providencia), Lo Saldes, Paula A (Las Condes), Ambassador (Providencia) y, en décimo lugar, las empanadas de San Camilo.

Además, la publicación entregó una mención honrosa a Temi’u, una empanada que quedó fuera de concurso por estar hecha con carne mechada y no con pino clásico, lo que el jurado consideró injusto evaluar. Sin embargo, decidieron destacarla por los buenos comentarios que recibió. Se trata de una microempresa familiar, atendida por sus dueños, con tradición empanadera, que acaba de abrir sus puertas en Charles Hamilton 230, Las Condes. El panel elogió su sabor y su “bienhechura”.