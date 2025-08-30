Green Day en plena forma en el Parque del Estadio Nacional: en menos de dos horas repasaron 30 años de trayectoria y encendieron la llama punk de la generación de los 90

Green Day volvió a Chile con un show de una hora y 40 minutos frente a 55 mil fanáticos. La banda californiana repasó más de tres décadas de trayectoria, desde los himnos de Dookie hasta canciones de su último disco Saviors, en una noche marcada por la conexión con el público chileno y la energía intacta de su punk rock.

Las bandas envejecen junto a sus fanáticos, pero los años solo refuerzan el compromiso entre ambas partes. En el Parque del Estadio Nacional, uno de los mejores lugares para ver grandes conciertos en Chile, la historia entre Green Day y el público chileno sumó un nuevo capítulo.

En Ñuñoa, los jóvenes que alguna vez tuvieron en sus manos un disco de Dookie o Nimrod ya no usan chaquetas de mezclilla ni zapatillas Converse; ahora prefieren el calzado cómodo y las parkas de pluma. Sin embargo, por una hora y cuarenta minutos volvieron a sentir el espíritu juvenil de una de las bandas más exitosas del punk rock californiano.

También estaban quienes conocieron a Green Day a través de los videos de American Idiot, repetidos una y otra vez en MTV a comienzos de los 2000.

Así comenzó su show, con un espacio dedicado a uno de sus trabajos más políticos, marcado por la crítica a Estados Unidos durante la administración de George W. Bush.

Con la icónica imagen de la granada en forma de corazón sujeta por un puño ensangrentado de fondo, y tras una larga introducción con Bohemian Rhapsody y Blitzkrieg Bop, además de un video repasando la carrera de la banda, el trío salió al escenario. Ahí completaron un inicio vertiginoso, con guitarras afiladas y un bajo que retumbaba en todo el recinto.

El escenario, a la altura de una banda de su trayectoria, contó con dos grandes pantallas laterales y una superior, que por momentos se dividía en tres para mostrar a Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, tocando bateria sobre una tarima. Los primeros minutos de su regreso a Chile estuvieron dedicados al álbum de 2004, con American Idiot y Holiday.

El carismático Billie Joe Armstrong animó al público desde el comienzo y logró conectar rápidamente con las más de 55 mil personas que llegaron preocupadas por la lluvia en la capital, que finalmente no cayó, un alivio considerando que no estaban permitidos los paraguas.

En Know Your Enemy, el vocalista invitó a subir al escenario a una fanática, tal como lo hizo en Perú y como suele ocurrir en sus conciertos. La mujer, emocionada, abrazó al cantante en más de una oportunidad, tomó el micrófono e interpretó parte de la canción. Luego, Armstrong retomó el tema y la fanática se quedó atrás celebrando.

Foto: Felipe Figueroa

La presentación de Green Day ante una multitud no solo demuestra que la banda sigue vigente y que tiene repertorio de sobra para cautivar recorriendo más de tres décadas de carrera, sino también que su estatus de culto dentro del punk rock goza de buena salud.

En 1998, cuando se presentaron por primera vez en el Teatro Monumental, lo hicieron ante 4 mil personas. Luego pasaron largos años hasta su regreso en 2010 y 2017, ambas veces en el Estadio Bicentenario de La Florida. Hoy sellaron su presentación más numerosa en Chile.

A diferencia de aquellas versiones anteriores, este show fue más breve en comparación con las giras pasadas, que llegaban hasta las 30 canciones. En la fría noche del sábado, en una hora y 40 minutos repasaron parte de su extensa discografía, una tarea difícil, pero en la que incluyeron otros temas de American Idiot como Wake Me Up When September Ends y la extensa Jesus of Suburbia, de 9 minutos.

Foto: Felipe Figueroa

También hubo espacio para los clásicos como Basket Case, Longview, She y When I Come Around, todas del álbum de 1994 Dookie, que marcó a toda una generación en Chile. Hitchin’ a Ride y Haushinka, del Nimrod, también encendieron al público.

En el afán de recorrer varias épocas, la banda sumó al setlist canciones de Saviors, su trabajo más reciente lanzado en 2024 y que da el nombre al tour. Otros temas de Revolution Radio y 21st Century Breakdown, como 21 Guns, también formaron parte del cancionero. Aunque no tienen el mismo reconocimiento que sus grandes éxitos, fueron recibidos con entusiasmo por los asistentes, que participaron en las incontables interacciones de Billie Joe Armstrong, ícono del punk rock, vocalista, guitarrista y compositor principal de la banda.

Finalmente, Good Riddance (Time of Your Life) cerró una noche épica para la historia de Green Day en nuestro país. Una banda con experiencia de sobra y que queda plasmado sobre el escenario, una presentación solida donde a pesar de las canas y los años recorridos mantiene casi intanca la voz de su lider y la energía de sus cancions.



