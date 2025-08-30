Ana Tijoux, Dënver, Electrodomésticos, Quilapayún y más: Feria Pulsar revela su cartel para conmemorar sus 15 años

Un total de 23 artistas, entre solistas y bandas de distintos géneros, darán vida la versión 2025 de la Feria Pulsar, que se llevará a cabo el 5, 6 y 7 de diciembre en el Centro Cultural Estación Mapocho. En las próximas semanas se entregarán novedades en cuanto a line-up, programa de charlas y actividades. La preventa para los tres días ya se encuentra agotada.

La Feria Pulsar, evento organizado desde 2010 por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) para festejar a la música chilena en sus diversas expresiones, anunció su cartel para su versión 2025.

En el listado de artistas sobresalen figuras de amplia trayectoria como Ana Tijoux, Electrodomésticos, Saiko y Quilapayún. Del mismo modo, destacan referentes del pop como Javiera Mena y Dënver.

Otras expresiones que dirán presente en la edición número 15 de los Premios Pulsar son el bolero, con Catalina y las Bordonas de Oro – ganadores del Pulsar como Mejor Álbum Balada y Música Romántica-, como también el indie de la mano de Niños del Cerro.

En total, serán 23 artistas, entre solistas y bandas de distintos géneros, que darán vida a este festival que se llevará a cabo el 5, 6 y 7 de diciembre en el Centro Cultural Estación Mapocho.

Rodrigo Osorio, presidente de la SCD, expresó que “estamos súper entusiasmados con esta Feria Pulsar 2025, que ya se acerca a pasos agigantados y que definitivamente arrancó con el pie derecho”.

“Tanto la demanda que tuvimos del primer abono, que se agotó ayer viernes, como este tremendo cartel de artistas y el hecho de estar celebrando 15 años, ratifican que esta idea aventurada que como SCD concretamos en 2010, reuniendo por primera vez a toda la industria de la música en un mismo espacio, dio grandes frutos, ya es ineludible en nuestra cartelera, tiene un público fiel y es muy valorada por todos los que integran el ecosistema de la música”, agregó.

Próximas novedades

Tras revelarse este cartel de la Feria Pulsar 2025, desde la SCD anunciaron que en las próximas semanas la SCD se entregarán novedades en cuanto a line-up, como también del programa de charlas y actividades.

Asimismo, en las próximas semanas también se darán a conocer los los showcases que completarán la parrilla musical de la edición 15 de la Feria Pulsar.

Cabe consignar que la preventa para los tres días ya se encuentra agotada. En Portaltickets se puede adquirir el Pase por 3 Días, por un valor de $25 mil, más los cargos por servicio correspondientes.