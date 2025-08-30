Los Cóndores caen frente a Uruguay en casa y definirán el cupo mundialista a Australia 2027 en Montevideo

El cuadro chileno cayó 28-16 frente a los Teros y buscarán dar vuelta la llave la próxima semana en Montevideo. Los Cóndores tienen que ganar por una diferencia de 13 puntos para lograr la clasificación directa a la cita mundialista.

Compartir

En una fría tarde en Santiago, la selección chilena de rugby se midió ante su par uruguayo por la final de ida de las clasificatorias sudamericanas, que entrega un cupo al Mundial de Australia 2027. A pesar del amago de lluvia durante la jornada, las tribunas del Estadio Municipal de La Pintana se colmaron de hinchas para apoyar a los Cóndores, que no pudieron superar la experiencia de los Teros y cayeron por 28-16.

La presión de Uruguay se comenzó a sentir de entrada. En el minuto 7, el cuadro celeste se hizo fuerte en el maul y tras varias fases de forwards, el centro Baltazar Araya apoyó el primer try del partido. El fly Felipe Etcheverry sumó su primera conversión de la jornada y abrió el marcador 7-0 a favor de los Teros.

A los 17′ Santiago Videla descontó para Chile con un penal, pero a los pocos minutos, tras varias advertencias del árbitro, Raimundo Martínez ingresó por el costado en un maul a pocos metros del ingoal y el arbitro lo amonestó. Con uno más, el hooker Germán Kessler el segundo try de los uruguayos y gracias al pie de Etcheverry, ratificó la ventaja 14-3.

Chile se acercó en el marcador por un penal de Videla (14-6). Antes del término del primer tiempo, el arbitro mandó al pilar Mateo Sanguinetti al sin-bin por pre-push y los chilenos aprovecharon el hombre extra: Matías Garafulic se filtró en la defensa de los Teros y marcó el primer try de los Cóndores. Videla sumó un nuevo ensayo y dejó el partido a sólo un punto.

Los Teros se hicieron fuertes en el segundo tiempo

A 47′ del complemento, Videla logró un nuevo penal para Chile, que se puso arriba en el marcador por primera vez en el partido. Pero a lo largo del segundo tiempo, los uruguayos mostraron su experiencia y no perdonaron: el nueve Santiago Arata apoyó después de un maul que involucró a todo el equipo (con conversión de Etcheverry) y a los pocos minutos Ignacio Álvarez capitalizó un nuevo try para los Teros, después de un buen juego de manos de los backs. Así estiró la diferencia 28-16.

A pesar de las amarillas a Uruguay a los 66′ por carga en el aire y a los 72′ por tackle alto -dejando a Chile con dos más por algunos minutos-, Chile no logró anotar más puntos, a pesar de los repetidos ataques en el final del cotejo.

Cabe consignar que el partido de revancha será el próximo sábado 6 de septiembre, a las 15:00 horas en Montevideo. Los Cóndores tienen que ganar por 13 puntos para dar vuelta la llave y clasificar a la Copa del Mundo de Australia.