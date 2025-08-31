Max Luksic, alcalde de Huechuraba: “Espero que mañana se logre una Concertación 2.0, donde haya personas de derecha e izquierda”

El alcalde de Huechuraba realiza un balance de sus casi nueves meses de gestión, luego de saltar a la política proveniente de la dirección ejecutiva de Canal 13. En esta entrevista asegura que ha logrado sacarse el "estigma" que podía cargar frente a los vecinos y sostiene que buscó demostrar que una persona como él, "de la familia que provengo, puede tener vocación y hacer las cosas bien”. En la arena más política, se describe como un "concertacionista de derecha" y profundiza en su respaldo a Matthei, aunque no dudaría en respaldar al candidato republicano en un balotaje: "No veo que José Antonio Kast sea un retroceso".

“Lo que algunas personas llaman suerte, es algo que no siempre llega, hay que crearla”. Ese es el mensaje que se lee en uno de los muros de la oficina del alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic.

La frase pertenece a su abuelo, el inmigrante croata Policarpo Luksic Ljubetic. Al exdirector ejecutivo de Canal 13 le gustó tanto que la mandó a enmarcar durante su etapa televisiva y la trajo a su nuevo lugar de trabajo.

Si bien Max Luksic está próximo a cumplir nueve meses en esa municipalidad, en su despacho todavía se encuentran varios rastros de lo que fue su primera campaña por un cargo político electoral. A la entrada, por ejemplo, lucen unos grandes mapas de la comuna que detalla cada recorrido que hizo buscando votos. El color rojo del plumón está concentrado en barrios como La Pincoya, que está a pasos del municipio.

El alcalde luce una corbata morada y suspensores. Explica que los usa porque, primero, no le gusta llevar cinturones. Y segundo, porque bajó 10 kilos durante el período de campaña.

Dice estar contento, entusiasmado y asegura que en ningún momento se ha arrepentido del paso que dio, luego de liderar por cinco años la estación televisiva de propiedad de su padre, Andrónico Luksic, ya retirado de los negocios.

Es el primer hijo político de la familia.

—¿Echa de menos la televisión? Se ha dicho que estaba cómodo en Canal 13.

—Fue un trabajo que dejé a medio camino. Por supuesto que en Canal 13 estaba contento y teníamos un gran trabajo con mi equipo. Por eso fue una decisión difícil, pero no me arrepiento, estoy feliz de ser alcalde de Huechuraba.

—¿El cargo de alcalde era como se lo imaginó?

—Son cosas diferentes. Se abarcan muchas más situaciones, desde salud, educación, seguridad, hasta las oportunidades para las personas. Y sí, la tele me ayudó, porque ahí uno abarca esto de una manera más macro. Pero ahora se entra a la cancha, a ver las situaciones reales, lo que pasa con la ciudadanía día a día. Me siento un poco como en la universidad, aprendiendo cosas nuevas, estudiando de nuevo.

—¿Qué tan similar es administrar una empresa?

—En Canal 13, por ejemplo, veíamos cosas puntuales, como la programación o el noticiero, pero también uno tiene que maximizar recursos, conformar equipos, y en eso hay similitud. Luego viene el hecho de trabajar con diferentes profesionales. Porque cuando llegamos la primera vez a la alcaldía, había un equipo acá, y ahí estuvimos trabajando con personas que no son de nuestro sector, pero que es gente profesional, con vocación y que venían con un norte que era cómo mejoramos el bienestar de nuestras vecinas y vecinos.

“Yo no estaba desintonizado de lo que pasaba en la comuna, hicimos una campaña robusta y estuvimos en terreno”

El alcalde cuenta que antes de asumir la alcaldía, recibió consejos de políticos para preparar su llegada. Uno de ellos fue el senador Luciano Cruz-Coke. Luego, ya en el municipio, dice que ha sumado experiencia como parte de la Asociación Chilena de Municipalidades, donde preside la comisión de Salud.

Desde ahí, además, ha generado lazos con otros alcaldes, aunque sean de otras tendencias políticas. Como ocurre con el edil de Recoleta, Fares Jadue (PC), o de Quilicura, Paulina Bobadilla (FA).

Con Jadue, de hecho, se unieron para transformar el paso bajo nivel de la caletera de Américo Vespucio con El Salto en un espacio seguro y sustentable. “Ahí uno empieza a mostrar colaboraciones y trabajo en conjunto, porque apuntamos al mismo camino que mejorar el bienestar de nuestras comunas. Eso es algo inédito”, dice Luksic.

—Al final las alcaldías no son lugares tan ideológicos como podría ser el Congreso.

—La diferencia entre el Congreso y los alcaldes es que el Congreso es la pelea ideológica. Aquí estamos en un norte que es cómo mejoramos el bienestar de las vecinas y vecinos, cumpliendo las leyes que están. Y hay diferentes liderazgos. En el caso mío, me he enfocado en cómo refuerzo las alianzas público privadas, teniendo una comuna que tiene en Ciudad Empresarial 700 compañías. Hemos estado generando esas confianzas para lograr esas relaciones.

Luksic pone como ejemplo un convenio con la alcaldía de Vitacura, la cual les entregó 130 cámaras de seguridad, 10 monitores y servidores, con una inversión de más de 400 millones de pesos “Este era un municipio que no tenía un área de seguridad. Nuestros funcionarios estaban en un container inhumano, no había un área de seguridad, mientras que hoy tenemos un edificio”, dice Luksic, quien detalla que pasado de tener de seis a veinte vehículos policiales.

—¿Encontró mucha resistencia al llegar a la alcaldía? El municipio venía de tres períodos con un alcalde más ligado con la izquierda.

—En campaña vimos que no nos recibieron muy bien. Se dijeron muchas mentiras, decían que si ganaba venía a expropiar el casco antiguo, que iba a privatizar todo y sacar los beneficios sociales. Se hizo una campaña del terror. Pero la gente no les creyó y por eso estamos sentados acá.

En este punto, Luksic destaca que entre las promesas que ya ha comenzado a cumplir está el haber aplicado un sistema con IA para que las personas puedan pedir horas médicas y así evitar un engorroso formato. También destaca la instalación escuelas para dirigentes y otras escuelas digitales para adultos mayores en colaboración con las universidades. Una de las medidas por las que más se enorgullece, cuenta, es el programa de “afterschool”, que ofrece talleres educativos para 1.050 niños de todos los colegios de la comuna para aprender sobre robótica, inglés, chino, gimnasia y ballet, entre otros.

—¿Era de izquierda la comuna?

—Fueron doce años con un sector. Obviamente es una comuna que puede estar más tirada hacia la izquierda que hacia la derecha. Pero más que un partido político, la gente hoy da la confianza a una persona, y a mí me dieron esta oportunidad. Yo no estaba desintonizado de lo que pasaba en la comuna, porque hicimos una campaña bien robusta, estuvimos en terreno. Y escuchamos cuáles eran sus principales dolores y determinamos que los tres principales desafíos están en seguridad, salud y oportunidades.

—Da la impresión de que en su llegada a la alcaldía ha evitado polemizar. Muchos alcaldes nuevos de inmediato denuncian la situación en la que reciben el municipio, por ejemplo.

—Es que está bien denunciar, pero para eso hay que tener evidencia y materiales. Nosotros iniciamos una auditoría interna y externalizamos otra que fue aprobada por el concejo municipal, esperamos en los próximos meses para tener resultados. Ahí es cuando uno encontrará información para decir si algo se hizo bien o mal.

Luksic detalla que en esos procesos de fiscalización detectaron una anomalía ante la baja recaudación de los ingresos publicitarios, pese a la gran cantidad de paletas en la comuna. Los números no cuadraban. También menciona que a inicios de año debió clausurar el Helipuerto Santiago SPA, inmueble que era utilizado por exministros como Félix de Vicente y Alfredo Moreno.

—¿Le trajo algún tipo de problema con gente del mundo del que provenía?

—Es que no me pierdo. Mi cargo es alcalde de Huechuraba y tengo que cumplir las leyes, hacer que las cosas ocurran y que salgan bien.

“Quería demostrar que una persona como yo, de la familia que provengo, puede tener vocación y hacer las cosas bien”

—¿Siente que llegó con una mochila muy pesada al provenir de una familia millonaria?

—Es parte del prejuicio que vivimos al principio de la campaña, pero cuando me fueron conociendo se dieron cuenta que no era tan así como se lo imaginaban. Es lo mismo que le pasa a la misma comuna, que tiene una estigmatización muy grande del pasado, especialmente del casco antiguo. Y ahí parte del gran sueño es que se puedan sacar esos estigmas como hoy lo están haciendo conmigo. Han visto que soy una persona que tiene vocación, que viene a hacer las cosas bien, quiere trabajar y quiere un mejor futuro para la comuna.

—¿En las ferias qué le dicen?

—Me pasó en más de una ocasión que cuando he estado en las ferias o incluso haciendo puerta a puerta, me dicen ‘oiga alcalde, no voté por usted, pero lo felicito por lo que está haciendo’. U otro que me dice ‘alcalde, no voté por usted, pero me tapó la boca’. Eso ha sido varias veces, como también hay personas que me van a decir que lo estamos haciendo mal, pero es parte de.

—En la feria, durante la campaña, se acercaba gente a exponerle sus problemas. ¿Le pasa todavía que por venir de donde viene le piden cosas?

—Fueron contadas con una mano las veces que se acercaron y me dijeron que los ayudara con alguien. Les he dicho que no estoy como fundación o como parte de un grupo, sino que era candidato y que había que ver cómo ayudarlo dentro del plan municipal.

Otro ejemplo tiene que ver con las oportunidades laborales. Hasta la fecha, hemos podido dar más de 400 puestos de trabajo con las empresas privadas. Hemos logrado hacer esas conexiones y hemos sacado personas en situación de calle. Realmente ahí es donde uno va demostrando que las cosas se pueden hacer.

—¿Pero sigue estando ese prejuicio con los empresarios?

—Prejuicio siempre van a tener las personas, lo importante es mostrar con acción y determinación que las cosas no son como a uno se lo cuentan. Lo que estamos mostrando es lo mismo que estoy viendo hoy en La Pincoya cuando decían que era un lugar lleno de narcotráfico, de delincuencia, pero son familias, gente de esfuerzo, que quiere ayudarse mutuamente. Yo nunca tuve la oportunidad de vivir eso, mi señora sí. Pero eso es muy bonito, cómo se ayuda un vecino con el otro. Y el municipio tiene un rol social muy grande detrás de eso.

—¿Sintió que tuvo que demostrar que la decisión que usted tomó era por vocación?

—Es cien por ciento vocación el querer entrar acá. De vuelta fue porque quería dar un paso para demostrar que una persona como yo, de la familia que vengo, puede tener vocación y puede hacer las cosas bien.

—Se decía que casi pudo elegir la comuna en la que quería postular…

—(Ríe) Mire, la frase de la que siempre me acuerdo es que uno no elige dónde nacer, pero sí dónde servir. Y yo elegí servir en Huechuraba. Y los vecinos me dieron esa oportunidad, estoy muy agradecido.

“Ojalá sean más los empresarios que se quieran motivar el día de mañana, hay que ser parte de la política”

—¿Ha sido muy grande la exposición?

—Por supuesto. Pasamos de estar detrás de pantalla a estar delante de la pantalla, y era cómodo estar detrás (ríe). Pero ya venía con la exposición que tenía mi mujer, sabía lo que significaba. Con la tele vi también lo que significa eso.

—¿Qué costo le ha traído estar en política?

—Mi señora y mi hija sabían que esto iba a ser de mucho tiempo, aunque tal vez no se veía muy diferente del trabajo que hacíamos en Canal 13, porque soy trabajólico. Y por supuesto la exposición, pero sabía que esto venía con el cargo.

—¿Recibió apoyo de su propia pareja, Loreto Aravena?

—Por supuesto, esto no lo podría hacer si no tuviera el apoyo de mi mujer y mi hija. Del tiempo que llevamos juntos con mi mujer, que son ya ocho años, en las que hemos tenido líneas políticas diferentes, eso ha ayudado a traernos más cerca, demuestra que uno puede dialogar y que nadie tiene la verdad absoluta. Eso es parte de esto, y me da la posibilidad de tener esta relación con alcaldes o alcaldesas que no necesariamente son de mi sector.

—¿Y usted invitaría a otros empresarios a dar un paso similar?

—Es que más que invitar o no, para meterse a esto hay que tener vocación. Sin vocación, para qué se van a meter. Esto tiene que nacerle a uno. Lo que sí puedo decir es que necesitamos gente en la política, gente con experiencia, motivada, que quiera hacer las cosas bien.

—Pero quienes vienen de ese mundo y tienen esa experiencia, ¿es bueno que den ese paso?

—Han sido menos los que han tomado ese paso, pero ojalá sean más los empresarios que se quieran motivar el día de mañana, porque no hay que ser ajeno de la política, hay que ser parte de la política.

—Y en las conversaciones que mantiene con personas ligadas al mundo empresarial, ¿los insta a empezar a conectar con la realidad de la calle, lo que pasa en otros lugares?

—Es un poco lo que yo hice. Me quise salir de mi zona de confort y venir a servir a una comuna como Huechuraba. Siempre pensé que en la tele veía la realidad de Chile, pero estando en terreno, con los vecinos, viendo las diferencias y problemas que hay, te muestra una realidad muy diferente a lo que cree. Por eso necesitamos gente buena para seguir administrando los recursos públicos.

Max Luksic: “Con lo que más sueño es con sacarle el estigma a Huechuraba”

—¿Con qué vara va a medir su gestión?

—Con lo que más sueño es con sacarle el estigma a Huechuraba. Quiero crear una comuna cohesionada entre el casco antiguo con el sector poniente, para que nos unamos.

Max Luksic se pone de pie para buscar algo en medio de unos muebles. Es un mapa, que terminará desplegando sobre la mesa. “Este es mi gran sueño. Me gustaría lograr un parque de 15 kilómetros que una a todos los sectores de la comuna. Que parta de Los Libertadores y termine en Ciudad Empresarial. Incluso se podría conectar con Vitacura y se podría tener una ciclovía hasta el Mapocho”, dice, guiando el recorrido que realiza entre los cerros el Canal del Carmen.

“De esa manera se crea cohesión social. Este es un proyecto de soñar en grande y esperamos que… no que esperamos, lo vamos a sacar. Y si no alcanzamos en ocho años, vamos a entregar la posta”, dice.

También destaca como prioridades un próximo debut de buses eléctricos que conecten a los vecinos con zonas como los cesfam o estaciones de metro. Y dice esperar que durante el primer trimestre de 2027 llegue el teleférico que unirá a Huechuraba con Providencia.

—¿Ha visto un recelo o temor de que muchas cosas se privaticen en la comuna? Hubo una polémica por la creación de la Corporación Municipal para Cultura y Deporte.

—Hubo unos titulares muy injustos, porque al final del día las corporaciones existen en muchas comunas y del sector que sea. Esto es una buena herramienta y que se hayan mal usado, es otra cosa. ¿En qué nos ayuda esto? Tenemos mucha infraestructura que nos ha estado llegando, como el planetario o el centro cultural, que no nos daba para tenerlo internamente como municipio, porque tenemos mucha gente que trabaja ahí en base a contrata y a honorario.

Esto ayudará a que ahora tengan contrato de trabajo y seguridad laboral. Por otra parte, los servicios van a seguir siendo gratuitos para los vecinos y esta corporación va a buscar más recursos del sector privado para traer más beneficios.

“Soy un concertacionista de derecha”

—Con los objetivos que se ha trazado, ¿alcanza solo un período de gestión?

—Me gustaría estar dos períodos, pero eso depende de la ciudadanía. Trabajaré con todas las ganas para ir por un segundo período, me encantaría estar ocho años.

—¿No tres períodos?

—Ocho años es lo suficiente para entregar la posta. Además, estar a cargo de 101 mil personas, con los desafíos que hay, es muy desgastante. No sé cómo estaré en cuatro años más, pero ocho años es un buen tiempo.

—¿Siempre como independiente?

—Sigo como independiente. Estoy muy agradecido de la UDI, de que me hayan dado el cupo. Pero hoy no me identifico en algún partido. Cuando me preguntan sobre si tengo que ubicarme en un lugar, digo que soy un concertacionista de derecha. ¿Dónde entro ahí? No sabría decirlo, pero espero que mañana se logre una Concertación 2.0, donde haya personas de derecha e izquierda, como fue la Concertación en su minuto que hizo que este país creciera.

—¿Pero por ahora no militaría en un partido?

—Mira, me han dicho que soy inconsecuente, porque he dicho que el gran problema que tenemos en la política es que haya tantos independientes en el país. Al final uno tiene que militar en algún partido, ese es el vehículo para llevar la voz del pueblo. Hay que buscar un partido donde los principios y valores de uno estén ahí. Pero hoy pasa que se ven partidos en los que se toman decisiones dentro, y después salen un montón diciendo otra cosa.

—¿Ningún partido lo ha convencido? Se crearon movimientos de centro.

—Por ahora esperamos esa Concertación 2.0.

“A mí me eligieron para ser alcalde de Huechuraba y la campaña presidencial es secundaria”

Maximiliano Luksic ha participado en un número acotado de actividades con Evelyn Matthei. Llegó, por ejemplo, hasta la casa de abanderada de Chile Vamos para participar de un encuentro con alcaldes de la coalición. También estuvo, fuera de horario laboral en un “mujerazo” por Matthei, realizado en su comuna, y ha participado de citas a través de Zoom.

—¿Jugará un mayor rol en la campaña?.

—Mi prioridad número uno es la comuna de Huechuraba. A mí me eligieron para ser alcalde de Huechuraba y la campaña es secundaria. Voy a estar siempre a disposición para dar opiniones, para estar presente.

—Si se lo piden, ¿hará campaña fuera de su comuna, realizar giras?

—La candidata sabe que tiene toda mi disposición si el día de mañana me necesitan para hacer campaña fuera de la comuna. Irme a región, tendría que verlo, porque la prioridad está acá. Y hoy como está la cosa, veo difícil irme a región (sonríe).

—¿Hasta ahora cuál es su diagnóstico de lo que ha sido la campaña de su candidata?

—Primero, la campaña no ha partido. Pero fuera de eso, se está trabajando. Yo no soy parte del comando. Sí estoy convencido que Chile necesita un cambio, y creo que es Evelyn Matthei la mejor persona. Tiene un currículum que lo avala, desde haber sido parlamentaria, haber sido ministra y alcaldesa. Qué más calle que eso.

—¿Y qué ha faltado? Sigue tercera en las encuestas.

—Igual como cuando yo estaba en campaña y de repente las encuestas me mostraban abajo. Esto es día a día, tiene el apoyo de este humilde ciudadano.

—Y como concertacionista de derecha, ¿le preocupa que lideren las encuestas dos personas que se les califica en los extremos?

—En mi carrera profesional he aprendido que preocuparme no sirve de nada. Esto es muy líquido y va cambiando, pero el trabajo lo tiene que hacer el comando de Evelyn, seguir trabajando y mostrar esa persona que he conocido desde que soy muy chico, esa mujer de diálogo, gestora, administradora.

“Ya voté Kast antes y votaría de nuevo por él (…). No veo que represente un retroceso”

—¿Kast no tiene esa calle?

—Son currículum diferentes. He dicho que cuando se enfrentó José Antonio Kast con Gabriel Boric, voté por José Antonio Kast. Y si se me pregunta si en una segunda vuelta votaría de nuevo por José Antonio Kast, ya voté por él y votaría de nuevo por él. Pero estoy con Evelyn Matthei y estoy convencido de que hará una buena campaña y que los números van a cambiar.

—¿Y no le duele la guata votar por José Antonio Kast? ¿No representa un riesgo o un retroceso un eventual gobierno?

—Ya lo hice antes. Y un eventual gobierno, yo no lo veo de esa manera.

—¿Lo representa el proyecto de Kast?

—Siempre dentro del sector va a haber cosas en las que estemos de acuerdo y en las que no, eso es normal. Pero no lo veo que sea un retroceso. Y si hoy día no es Evelyn Matthei y pasa José Antonio Kast a una segunda vuelta, voy a votar por José Antonio Kast.

—¿Diría que Kast no es el mismo que hace cuatro u ocho años?

—Es una persona que ha tenido tiempo para reflexionar, ver otros temas. Con el tiempo, la experiencia de uno va creciendo. Lo mismo que ha pasado en mi carrera. El tiempo te va dando experiencia. Nadie es el mismo cuando los años van pasando.

Boric: “No ha sido una buena gestión. Si estuviéramos mejor en seguridad, no estaría invirtiendo $1 mil millones para la comuna”

—¿Cómo ve la candidatura de Jeannette Jara?

—No la acompañan los números como ministra del Trabajo. Estamos llegando al 9% de desempleo, y mire cómo está el país. Con suerte creceremos a un 2%. Su currículum lo dice todo.

—¿Tiene una mala evaluación del gobierno de Gabriel Boric?

—No ha sido una buena gestión y estos mismos números te lo corroboran. Mira la seguridad. Si estuviéramos mejor, yo no estaría invirtiendo $1 mil millones en seguridad en la municipalidad. Acá no hay una buena gestión. Sí he dicho que agradezco la mirada diferente en algunas cosas, pero no ha sido una buena gestión.

—¿Ha podido conversar con el Presidente?

—La única vez que conversé con él fue en un acto que nos invitó en La Moneda. Ahí justo nos encontramos, me saludó y conversamos un poco de cómo está la alcaldía, me preguntó cómo está Huechuraba. Le conté que es una preciosa comuna y que ojalá un día nos acompañe.

—¿Qué impresión se lleva de él como persona?

—No lo conozco en lo personal. Nos encontramos un par de veces en el canal cuando él iba a entrevistas, nos saludamos. Pero no puedo decir más allá, y lo que he visto de su gestión, como dije, no ha sido buena.

“Nunca se me pidió ser candidato presidencial”

—En un momento complejo de la campaña de Matthei, se divulgaron rumores sobre que se estaba en búsqueda de un plan B. ¿Nunca nadie le ofreció ser candidato?

—A mí nunca se me pidió ser candidato. Y nunca me llegó un chat donde alguien me mencionara. Nunca, nunca.

—¿No pensaría a futuro en una opción presidencial?

—Soy alcalde de Huechuraba y mi foco está acá. Le tengo mucho respeto a lo que es la Presidencia de este país, mi foco está acá y estoy enfocado en una reelección.

—¿Más adelante volvería al mundo privado?

—En ocho años pueden pasar muchas cosas, las puertas nunca se cierran. Por lo menos yo nunca las dejo cerradas.