    AUTO TEST

    1 de Septiembre de 2025

    Honda Motos creció un 67% durante el primer semestre de 2025

    Honda Motos Chile ha reportado resultados sobresalientes durante el primer semestre de 2025,
    registrando un impresionante crecimiento del 67% en sus ventas acumuladas en comparación con
    el mismo periodo del año anterior. Este notable desempeño afianza la posición de la marca como
    líder del mercado de motocicletas en Chile, alcanzando una sólida cuota del 27% al cierre de junio
    de 2025.

    El crecimiento de Honda contrasta con el desempeño general de la industria local, que en el
    mismo periodo registró un aumento del 2% en el total de unidades vendidas. Este éxito se
    atribuye directamente a la implementación de una robusta estrategia de renovación en la línea de
    modelos y al lanzamiento de nuevas motocicletas que han tenido una excelente recepción por
    parte de los consumidores chilenos.

    Entre los modelos que han impulsado significativamente este crecimiento y que forman parte de
    las novedades introducidas este año se encuentra la renovación de la línea XR, con las XR190 y
    XR150, además de la nueva CB300F Twister y la remozada NX500. Además, la NAVI continúa
    siendo la favorita de los chilenos, mostrando un crecimiento de un 80% respecto del primer
    semestre del año anterior. Además, se destaca el excelente trabajo en la mejora de servicio
    ofrecido por la red de concesionarios.

    “El primer semestre de 2025 ha marcado un hito extraordinario para Honda Motos Chile, al
    reafirmar nuestra posición de liderazgo. Estas cifras, que superan ampliamente el avance general
    del mercado, son el reflejo directo de la inmensa confianza y la decidida preferencia que nuestros
    clientes han depositado en la marca y el compromiso por la excelencia de parte de nuestros
    concesionarios. Agradecemos profundamente esta lealtad y entusiasmo de nuestros clientes”,
    afirmó José Ignacio Zenteno, de Honda Motos Chile.

    LO QUE VIENE PARA LA SEGUNDA PARTE DEL AÑO

    Para el segundo semestre, conocida como la temporada alta en la industria en relación a ventas,
    las perspectivas continúan siendo auspiciosas. “Este notable desempeño no solo nos llena de
    orgullo, sino que también nos impulsa a redoblar nuestro compromiso y visión para los próximos
    meses de 2025. En Honda, nuestro objetivo es superar continuamente las expectativas de
    nuestros clientes. Estamos dedicados a que cada uno de nuestros productos sea sinónimo de
    confianza, valor y una experiencia inigualable, garantizando que nuestros clientes sigan disfrutando de años de servicio excepcional y descubriendo nuevas aventuras sobre dos ruedas”, afirmó José Ignacio Zenteno de Honda Motos Chile.

