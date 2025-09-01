Quién es Alexander Isak, el nuevo jugador del Liverpool que se transformó en el fichaje más caro en la historia de la Premier League 

El equipo de Arne Slot logró cerrar el fichaje del delantero sueco por aproximadamente 150 millones de euros, transformándose en el tercer traspaso más caro en la historia del fútbol, solamente superado por Mbappé y Neymar.

Por Tomás Mandiola

El mercado de fichajes siempre trae consigo grandes teleseries que se terminan de resolver en el final. Y la de Alexander Isak fue una de ellas. El delantero sueco confirmó, el 20 de agosto a través de sus redes sociales, que no continuaría en el Newcastle por promesas incumplidas por parte del club inglés.

Desde la institución respondieron y señalaron lo siguiente: “Queremos dejar en claro que Alex sigue teniendo contrato vigente y que ningún directivo del club ha hecho jamás el compromiso de que Alex pueda salir del Newcastle United este verano”.

Isak no estuvo presente en la pretemporada, ni en los entrenamientos y ni tampoco en los tres partidos de Premier League. Sin embargo, tras largas conversaciones entre el Liverpool y el Newcastle, estos últimos accedieron vender a Isak por 150 millones de euros, luego de que cerraran el fichaje del alemán Nick Woltemade y Yoane Wissa.

¿Quién es Alexander Isak?

Es un futbolista de 25 años, que nació en Suecia y que hoy es uno de los mejores delanteros del mundo. Mide 1,92 metros de altura y destaca por su potencia física, velocidad y capacidad goleadora.

Debutó en el AIK de Estocolmo, luego se fue al Borussia Dortmund, tuvo un paso por el Willem II de Países Bajos, posteriormente despegó su carrera en la Real Sociedad, en donde anotó 44 goles en 132 partidos.

Ahora en el Newcastle sacó su mejor versión, anotando 62 goles en 109 partidos. Números que hicieron que el Liverpool haya accedido a pagar 150 millones de euros por él y convertir a Isak en el tercer fichaje más caro en la historia del fútbol.

¿Cuesta realmente 150 millones de euros?

“Si fichas a un jugador por 100 millones de dólares o lo que sea y se lesiona, todo se va al garete. El día que esto sea fútbol, ​​ya no tendré trabajo, porque el juego se trata de jugar juntos”, fueron las palabras del extécnico del Liverpool Jurgen Klopp el 2016.

Este es el segundo fichaje que hace el equipo de Arne Slot que supera los 100 millones de euros en esta temporada, luego de que compraran a Florian Wirtz por 125 millones de euros.

Entonces, ¿qué tan especial es? La temporada pasada anotó 23 goles en la Premier League, además se convirtió en el primer jugador en la historia del Newcastle en anotar en ocho partidos consecutivos de liga.

Cuando recién fichó por el Newcastle, Alexander Isak debutó justamente contra el Liverpool, su nuevo club y marcó a los 38 minutos en Anfield.

Jamie Carragher, exjugador del Liverpool, en múltiples ocasiones se ha deslumbrado con el talento del sueco. “Alexander, te adoro. Creo que eres un jugador fantástico y si tuviera 150 millones de libras, los pagaría por tenerte en cualquier club”.

Otra leyenda, como lo es Gary Neville, histórico futbolista del Manchester United también le tiró flores. “Veo mucho a Haaland, pero su juego en general no se acerca al nivel de Isak”.

“Tiene esa libertad y es un regateador excelente. Lo animamos a que tome el balón tanto como pueda”, declaró Eddie Howe, técnico del Newcastle a TNT Sports en enero de este año sobre el rol de Isak en su equipo.

Por eso, al analizar un mercado de fichajes en el que muchos clubes desembolsan entre 50 y 90 millones de euros en delanteros jóvenes que no están probados en Premier League, se puede entender el por qué un futbolista tan completo supere con creces los 100 millones de euros.