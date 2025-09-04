¿Cuánto costarían en el mercado actual los mejores fichajes de la historia de la Premier League? 

La inflación y la depreciación del dinero han sido alguno de los factores que han afectado al aumento del costo del mercado del fútbol internacional. El medio The Athletic, en conjunto con el experto en finanzas del fútbol Kieran Maguire, realizaron una investigación de cuánto costarían los mejores traspasos de la Premier League en la actualidad. Por ejemplo, Alan Shearer, el fichó por el Newcastle, proveniente del Blackburn Rovers por 15 millones de libras en el año 96. Hoy, ese fichaje sería equivalente a 222 millones de libras.

Por Tomás Mandiola, DLT Sports

Este mercado de pases europeo estuvo marcado por el alto costo de sus fichajes. Y sobre todo en la Premier League. De hecho, tres jugadores costaron más de 90 millones de euros, sorpresivamente, todos ellos fueron fichados por el Liverpool de Inglaterra.

Alexander Isak por 150 millones de euros, Florian Wirtz por 125 millones de euros y Hugo Ekitiké por 95 millones de la misma divisa. Estas grandes sumas de dinero son el reflejo de cómo funciona actualmente el mercado en el fútbol.

Hace 16 años, el Real Madrid pagó 96 millones de euros por Cristiano Ronaldo, que venía de ganar el Balón de Oro y la Champions con el Manchester United. Hoy, la realidad es distinta, y ahora los equipos pagan ese precio por futbolistas con menor recorrido.

¿Cuánto costarían los mejores traspasos de la Premier League en el mercado actual?

Sin embargo, esto tiene una explicación. Se debe a la inflación, la depreciación del dinero y también al boom que ha tenido el fútbol, en donde actualmente se pagan contratos millonarios con cadenas televisivas, y eso hace que haya una mayor cantidad de dinero circulando.

Por eso, el medio internacional, The Athletic, en conjunto con el experto en finanzas del fútbol Kieran Maguire, realizaron una investigación de cuánto costarían los traspasos más top de la Premier League en la actualidad.

Los datos son sorprendentes. Alan Shearer, el máximo anotador en la historia de la Premier League con 260 goles, fichó por el Newcastle, proveniente del Blackburn Rovers por 15 millones de libras en el año 96. Eso en la actualidad es equivalente a 222 millones de libras, que vendría siendo lo mismo que pagó el PSG por Neymar en el año 2017.

Thierry Henry, el histórico jugador francés y del Arsenal, cuando fichó por el conjunto inglés en 1999, lo hizo por tan solo 11 millones de libras. Cifra que hoy en día sería equivalente a 89,9 millones de euros aproximadamente.

Al avanzar en el tiempo, la última década hubo dos fichajes icónicos en la Premier League. El de Fernando Torres al Liverpool y el de Kevin De Bruyne al Manchester City, dos futbolistas que se transformaron en leyendas en sus respectivos equipos.

El español, era la gran figura del fútbol español, luego de obtener la Eurocopa el 2008 y el Mundial el 2010. Su fichaje fue por 50 millones de libras, lo que actualmente vendría siendo 112,3 millones de libras.

En el caso del belga, llegó al City, proveniente del Wolfsburgo de Alemania, por 55 millones de libras, lo que hoy serían 84,4 millones de libras aproximadamente.

¿Cómo funciona este cálculo?

Los £15M que costó Shearer equivalen hoy a unos £29M según la inflación actual. Sin embargo, este cálculo no refleja el boom del fútbol, impulsado por contratos televisivos millonarios y un mayor poder adquisitivo de la industria. Por ejemplo, la Premier firmó un acuerdo por £5.100M hasta este año con Sky Sports.

Hoy no es solo la inflación y la depreciación del dinero la que juega un rol a la hora de poner un precio. Los clubes manejan mayor cantidad de dinero, gracias a los millonarios contratos que firman con marcas deportivas, cadenas televisivas, entre otros.

Además, tal como revela The Athletic, las tarifas de transferencia suelen determinarse por la demanda del mercado. Los clubes suelen basar sus valoraciones en operaciones recientes realizadas en otros equipos: el clásico “si se traspasó por X euross, entonces nuestro jugador vale X libras más 20 millones de euros”.

Esto hace que los clubes, en la actualidad, paguen más de 100 millones de euros por sus fichajes, ya que si los equipos están pagando entre 50-80 millones de euros por jugadores del segundo orden, los de primer orden tienen que valer más de 100.