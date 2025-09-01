TikTok, influencers financieros y el boom de la cultura del no pago de tarjetas y deudas: “Se comienza a erosionar la confianza en las instituciones”

Entre la amplia gama de alternativas que ofrecen, las redes sociales se han consolidado como un espacio donde muchos chilenos buscan consejos financieros, ya sea sobre créditos o el uso de tarjetas. En ese contexto, algunos llamados "influencers financieros" han promovido la "cultura del no pago".

Desde recomendaciones sobre ahorro e inversiones, hasta explicaciones sobre créditos, presupuestos, en plataformas como TikTok e Instagram proliferan los llamados “influencers financieros”, que entregan pautas y estrategias para enfrentar deudas o aprender a administrar el dinero.

Pero este fenómeno, que gana cada vez más seguidores, también ha abierto un debate en torno a los límites de este tipo de asesoría informal y las consecuencias de promover la “cultura de no pago”. Y es que abogados reconocidos en redes sociales, como Iván González, han ganado popularidad plantearles a usuarios morosos que no les pasará nada si no pagan sus deudas.

Por ejemplo, una de las consultas en su comunidad que más se repite son las deudas pequeñas con CMR y Banco Falabella y si eso podría acarrear embargos o cárcel. En respuesta, González ha señalado que no y que nadie en Chile se va a la cárcel por deudas.

Los riesgos de la “cultura de no pago”

Al ser consultado sobre el tema, el influencer Francisco Ackermann explica a The Clinic que “una cosa es lo que la gente interpreta, lo que se hace viral. Realmente si uno no paga su deuda no se va a ir preso, no se va a morir, y eso es real. Pero también advierten y esos videos no se hacen virales, que uno va a quedar manchado y, probablemente, no va a tener acceso a más endeudamiento”.

“Hay que entender que la estructura financiera de endeudamiento se hace en base a confianza, que yo te presto plata porque yo asumo que tú vas a pagarme o si no, no te prestaría. Si esto de no pagar las deudas se vuelve masivo, como ocurrió en la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, por ejemplo, y en varias situaciones cuando se vuelve masivo, el que más sufre acá es la gente más pobre, porque la gente educada financieramente que tiene para pagar sus deudas, que entiende cómo ocupar las deudas, no deja de pagarla, no cae en ese tipo de cosas”, añade.

En esa línea, Ackermann advierte que “si se llegase a masificar el no pago, básicamente lo que ocurre es que la banca tiene que empezar a subir sus provisiones bancarias y básicamente ser más exigente y más difícil el acceso al endeudamiento. Es así de simple”.

Por su parte, Guillermo Bustamante, académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes y Doctor en Comunicación, advierte que “el riesgo de que se instale una cultura del no pago en Chile es doble: por un lado a nivel individual, porque las personas dejan de pagar, lo que podría traer consecuencias concretas como juicio, embargo, e incluso la pérdida de acceso al crédito”.

En tanto, a nivel colectivo, dice que “es lo más complejo, porque se comienza a erosionar la confianza en las instituciones, en particular, en el sistema financiero, lo que podría traducirse en que se encarezca el acceso al crédito para todos, porque las instituciones podrían, eventualmente, empezar a compensar el aumento de la morosidad con mayores tasas de interés. En la práctica esto es riesgoso”.

Las tarjetas de crédito con mayores deudas según la CMF

De acuerdo con los registros de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), las tarjetas de crédito que acumula el monto más alto de morosidad a junio de este año es CAT Administradora de Tarjetas -el emisor de la tarjeta Cencosud Scotiabank-, con una suma de $266.169 millones.

Le sigue CMR de Falabella, con $131.741 millones; luego Servicios Financieros y Administración de Créditos Comerciales S.A. (SAG) con $48.217 millones; BancoEstado con $42.114 millones; Banco de Chile con $38.355 millones y Banco Itaú con $29.729 millones.