Banco Ripley deberá pagara siete millones de pesos por “acoso” y “hostigamiento” a clienta: le cobraba una deuda inexistente por dos años

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a Banco Ripley a indemnizar a una clienta con siete millones de pesos. Esto, luego de que la empresa la llamara insistentemente "sábados y domingos" durante dos años cobrándole una deuda que no existía.

En uno de los mensajes de la empresa se leía: “Ripley informa que tiene un descuento especial. Cancele su deuda con un 93% de DESCUENTO y deje su deuda en CERO. Oferta hasta el 30-11-2018, llame al 29394900.”

La clienta “ha sido víctima de hostigamiento y acoso a través de llamadas y mensajes de texto en reiteradas oportunidades para cumplir con el pago de una obligación inexistente que tendría su origen en transacciones comerciales del año 2006”, dicta el fallo.

Además, el tribunal agrega que las llamadas se daban “en reiteradas oportunidades y en distintos horarios, incluyendo los días sábados y en una ocasión el día domingo”.

La clienta había puesto un recurso de protección en 2017, fecha en la cual la Corte de Apelaciones ordenó a Banco Ripley que la dejara de llamar. Aun así, el hostigamiento de la empresa continuó hasta 2019.

La “empresa Ripley S.A. no ha mostrado interés en cumplir con la ley en cuanto a la cobranza extrajudicial, y demuestra verdadero desprecio por la autoridad judicial, ya que por un lado se compromete a cumplir y por otro, simplemente sigue incurriendo en la conducta ilegal”, agrega el fallo.

La Corte además aseguró que esta situación generó daño psicológico en la clienta. Por “consecuencia del actuar ilícito de la empresa Ripley, la demandante sufrió detrimentos patrimoniales y afecciones psicológicas de gran entidad que deben ser reparadas”, afirma.