Corte de Apelaciones falla a favor de Cristián Campos y establece que no es posible determinar culpabilidad: “Es un alivio infinito para él y su familia”

La Corte de Apelaciones confirmó que Cristián Campos queda formalmente exento de responsabilidad penal en la investigación por abusos deshonestos. Esto significa que el caso se cierra legalmente a favor del actor, lo que fue valorado por su abogado.

El caso de Cristián Campos tuvo un vuelco en la Corte de Apelaciones de Santiago. El tribunal confirmó el sobreseimiento definitivo del actor por prescripción, quien había sido denunciado por abuso sexual por parte de su hijastra, Raffaella Di Girolamo. En esta instancia, además, se estableció que no fue jurídicamente posible determinar la culpabilidad de Campos.

La decisión fue tomada de manera unánime en la Sexta Sala del tribunal de alzada y el fallo fue abordado por el abogado del actor, Carlos Cortés, quien sostuvo que esta nueva resolución elimina todos los “considerandos” que podían establecer los delitos y la autoría de Campos.

“La Corte de Apelaciones dice que eso no es posible hacerlo y que no es posible ejercer un juicio de reproche o de culpabilidad respecto de Campos en este proceso. Entonces, señala que se afectaron sus garantías constitucionales, se vulneraron sus garantías legales y que por eso el fallo se modifica por completo”, comentó el abogado sobre la resolución que se dio a conocer este jueves.

“Quedamos conformes”

El abogado del actor destacó que en este fallo “no es posible establecer ningún tipo de participación del actor” y recordó que en su apelación advirtió que “lo que hizo el tribunal de primera instancia al establecer culpabilidad afectó abiertamente la norma constitucional del artículo 19, número 3. Fue lo que yo alegué en la Corte: sin un procedimiento, se saltó la presunción de inocencia y estableció culpabilidad. Eso no puede hacerlo un tribunal, salvo en la medida en que siga el procedimiento completo, valore la prueba y llegue a esa conclusión al final del proceso, cosa que en este caso no pasó”.

El abogado celebró el fin del procedimiento y aseguró: “Quedamos conformes. Mi cliente queda contento. La verdad es que es un alivio infinito para él y su familia. Es como sacarse una mochila gigante que cargaron junto a su familia mucho tiempo. Este fallo, que va a ser el definitivo y que establece que Cristián no tiene participación ni responsabilidad alguna en esos hechos, es muy importante para él, para su señora y para su hijo”.

Fallo en primera instancia

Fue el 29 de mayo cuando se dio a conocer el fallo del juez del Trigésimo Cuarto Juzgado del Crimen de Santiago, Edgardo Gutiérrez Basualto, quien dictó el sobreseimiento total y definitivo del actor Cristián Campos, debido a la prescripción de los actos de vulneración.

A pesar del sobreseimiento, el juez acreditó los hechos de vulneración en contra de la denunciante, ocurridos cuando ella era menor de edad. En el fallo, que fue publicado parcialmente en la página del Poder Judicial, el magistrado estableció que el querellado fue autor de tres de los hechos denunciados.

Aquella resolución se determinó que los abusos ocurrieron entre 1989 y 1995. En el fallo se afirmó que “los hechos descritos constituyen actos de evidente vulneración sexual, afectando directamente el bien jurídico protegido”.