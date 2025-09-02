“Fruta sin semillas pura papa (…) Hay Falopiña”: Universidad Central denuncia tráfico de drogas en sus dependencias a través de WhatsApp

El 22 de agosto pasado, la Universidad Central presentó una querella al verificar mediante investigaciones internas que alumnos vigentes estarían vendiendo droga por medio de un canal de mensajería de whatsapp camuflado como venta de frutas y servicios de información académica. Esto se suma a la acción legal que ingresó al Ministerio Público, hace tres semanas, la Universidad Diego Portales en la que identificó a estudiantes pesando y vendiendo marihuana en la Facultad de Ingeniería y Ciencias.

Compartir

Todo partió con una denuncia anónima que llegó a la Directora de la Unidad de Apoyo y Vida Estudiantil de la Universidad Central de Chile hace un tiempo. La información advertía que existía un grupo de whatsapp llamado “Información, dudas, ca…” que se estaba usando como canal de mensajería para el tráfico de drogas en dependencias del campus.

Estos antecedentes, además de impactar en el cuerpo directivo, generaron una rápida estrategia de intervención para comprobar la veracidad de los datos. Así, los protocolos internos quedaron en manos del fiscal de la universidad, quien realizó diligencias para chequear la venta de drogas y verificar si los números ingresados en el chats pertenecían a miembros de la comunidad universitaria.

La investigación interna trajo el peor de los resultados: se pudo confirmar la venta de drogas por este canal de whatsapp, cuya comercialización se camuflaba con “venta de fruta”. Por ejemplo, el fiscal de la Universidad Central, detectó que se estaba traficando marihuana con fotografías explícitas, además de cocaína, pasta base y otros elementos de acuerdo a esta simbología:

Fruta sin semillas pura papa (…) Hay Falopiña

Activa en pérgola con los g´s 3g 4×10

Activo 2 en el G Pura Fruta. Todos metro. VK y GHU

Activo GHU 1g a 3.000 Voladores. Efectivo y Transferencia

Activo Pérgola 3 el g 2×5 4×10

Activo en VKA 2 el g 6×10 pura carnesita

Activo en GHU a 2 el g 6x 10 pura carnesita

Esto provocó que la Universidad Central de Chile definiera presentar una querella por tráfico ilícito de estupefacientes tras comprobar que se estaban usando sus instalaciones para estas ventas, pues “La Pérgola”, “VK” y “GHU” son denominaciones con las que la comunidad universitaria identifica los edificios Vicente Kovacevic I y II, ubicados en Santa Isabel y el edificio Gonzalo Hernández Uribe, situado en Lord Cochrane, en la comuna de Santiago.

“Como resultado de estas gestiones, se tomó contacto con estudiantes de esta casa de estudios y se obtuvieron relatos voluntarios, los cuales confirmaron la venta de drogas al interior de las dependencias de la institución”, se lee en la querella.

En ese sentido, los estudiantes universitarios manifestaron que “actualmente” y desde hace algunos meses, por intermedio de ese chats de mensajería, donde estaban alumnos de diversas carreras, se promocionaban “sustancias ilícitas y prohibidas”.

“En la revisión de la mensajería se corroboró que en dicho grupo se ofrecían y vendían sustancias ilegales tales como marihuana, cocaína, pasta base y otras drogas”, revela la acción judicial que ya investiga la Fiscalía Centro Norte.

La Universidad Central, finalmente, pidió al Ministerio Público que se cite a declarar en calidad de testigos a los alumnos identificados y que cuyos nombres serán entregados en una nómina cuando la Fiscalía lo requiera.

Pesas y marihuana en la Universidad Diego Portales

Esta denuncia no es nueva para los centros universitarios. Los primeros días de agosto, la Universidad Diego Portales también había detectado una red de microtráfico en sus dependencias. Por ello, y dado la gravedad de las imágenes de las cámaras de seguridad, su dirección determinó presentar una querella invocando la Ley 20.000.

En el escrito, revelado por The Clinic, se relatan maniobras de un presunto microtráfico de drogas al interior de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, tras corroborar que algunos alumnos presentaban “comportamientos compatibles con posibles actividades de microtráfico, protagonizadas por personas que presuntamente serían estudiantes”.

Los seguimientos del equipo de seguridad de la Casa de Estudios habrían advertido que uno de los jóvenes, en pleno patio, extrajo un paquete que depositó en una pesa, “lo que permitió entender que se trataría de drogas”, ya que “se aprecia en detalle que el joven manipula un frasco transparente, de donde extrae algún tipo de sustancia”.

En la querella, se relata también, que para conocer la identidad de los involucrados en esta red, la Universidad Diego Portales realizó un seguimiento desde que ingresaron al recinto, donde se debe usar el carnet de identidad, por lo que eso permitió obtener los nombres de manera expedita de dos alumnos de la carrera de ingeniería civil industrial.