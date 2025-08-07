U. Diego Portales se querella contra dos estudiantes de Ingeniería por microtráfico: fueron captados pesando y vendiendo drogas en el patio de la facultad

La UDP presentó una querella por venta de drogas al interior de la universidad. En particular se está investigando a dos estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias por la presunta venta de sustancias ilícitas.

Compartir

La Universidad Diego Portales (UDP) presentó hoy una querella, tras detectar presunto microtráfico de drogas al interior de la Facultad de Ingeniería y Ciencias. De acuerdo con la denuncia interna presentada por la casa de estudios, el hecho se detectó por un registro de cámaras de seguridad, en el que se pudo detectar el momento en el que se concreta la venta de estupefacientes.

Si bien se desconoce el contenido exacto que estaban vendiendo los dos estudiantes identificados, el procedimiento de revisión de cámaras tras un requerimiento interno para investigar el consumo de alcohol y marihuana en la universidad. La revisión se concretó a fines de junio, y el momento captado por la cámara data del 20 de mayo.

“Al iniciar el proceso de revisión las imágenes advierten sobre posibles actividades relacionadas con el microtráfico de sustancias ilícitas, por parte de un joven de aproximadamente 23 años de edad, el cual interacciona con distintos estudiantes que llegan al sector de la plaza de la facultad, específicamente el sector de las bancas de concreto adosadas al núcleo astronómico”, relata la denuncia interna.

En las cámaras se ven las interacciones entre los estudiantes que venden, y los que compran. “Durante el monitoreo del sistema de grabaciones de la FIC y su patio posterior en Vergara 460, se detectaron

comportamientos compatibles con posibles actividades de microtráfico de sustancias ilícitas, protagonizadas por personas que presuntamente serían estudiantes”, señala el informe.

El momento de microtráfico identificado por la Universidad Diego Portales

Según reporte, se identificó “el comportamiento de uno de los jóvenes el cual viste un polerón de color negro y mangas de color rojo y azul, el cual a las 18:08:49 extrae desde el interior de su mochila un objeto plano de color negro similar a una balanza“.

Luego, señala el informe, se ve cómo deposita lo que extrajo en una pesa, lo que permitió entender que se trataría de drogas. Esto, ya que “se aprecia en detalle que el joven manipula un frasco trasparente, de donde extrae algún tipo de sustancia”.

El proceso se extendió por dos minutos, en el que se ve cómo la persona maneja sustancias utilizando la balanza.

Para conocer la identidad de los involucrados en el microtráfico, la Universidad Diego Portales realizó un seguimiento desde que ingresaron al recinto. Al ingreso de la casa de estudios se solicita el carnet de identidad, lo que fue más fácil para reconocerlos. En particular se identificó a dos estudiantes de ingeniería civil industrial involucrados en el caso de microtráfico.

El informe concluye que “con base en los antecedentes expuestos, las observaciones realizadas y la evidencia recopilada de las cámaras de seguridad del patio de la FIC, durante el periodo de investigación, se concluye que existen indicios de actividades relacionadas con el consumo y posible venta de sustancias ilícitas al interior del recinto universitario”.