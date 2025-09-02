La reapertura de iglesias vandalizadas en el estallido social: la Veracruz y San Francisco de Borja serán sede de conciertos y la Bienal de Arquitectura 

En la Iglesia De la Veracruz el padre Osvaldo Fernández de Castro realiza misas hace más de un año, pero también se han organizado actividades como conciertos para fechas como el Día del Patrimonio. Mientras que para la Iglesia de Carabineros se están organizando jornadas de debate en torno a la recuperación del edificio y será sede de la Bienal de Arquitectura.

Compartir

Durante los meses del estallido social, fueron varias las iglesias que fueron vandalizadas a lo largo del país. Quizás las más icónicas sean las de Santiago, la Iglesia De la Veracruz, ubicada en el barrio Lastarria; y la Iglesia San Francisco de Borja (de Carabineros).

Ambas estructuras sufrieron de vandalismo y fueron quemadas durante la época, estuvieron sin ser utilizadas por años, e incluso en el caso de la iglesia de Carabineros continúa sin ser utilizada.

Y es que el futuro de la iglesia fue incierto por años. Pertenecía al momento del siniestro a Carabineros, y por ende, al Ministerio de Defensa. En 2022, dicha institución traspasó el inmueble a Bienes Nacionales, quienes luego a comienzos de 2024 la traspasaron al Arzobispado de Santiago.

En el caso de la Iglesia de la Veracruz, si bien incluso se les presentó a los vecinos en su momento un plan para su revitalización, que incluía un jardín interior y pintarla de blanco, lo concreto es que al día de hoy el templo continúa igual.

El exsecretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, Óscar Acuña, destaca que revitalizar las iglesias vandalizadas cobra especial relevancia para la comunidad religiosa, pero también para la ciudad.

“Son lugares que se transforman en centros de encuentro de comunidades que son importantes de ser respetados, cuidados y mantenidos por el bien no solo de esas comunidades, sino que el bien del entorno en que ellas se insertan. Por el bien de la ciudad“, dice Acuña.

Y agrega que “es importante para dar la señal de que la gente puede volver a vivir ahí, a disfrutar sus parques, a caminar tranquila, a ir de compras, a tener una vida más normal”.

Sedes de la Bienal de Arquitectura

Ambas iglesias serán este año sedes de la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile, donde se expondrán diferentes muestras arquitectónicas y urbanas. Las personas podrán visitarlas entre el 25 de septiembre y el 5 de octubre.

El evento concentrará la exposición de proyectos nacionales e internacionales en torno a mejoramiento de obras e infraestructura, que además sirve de vitrina de los denominados como “mejores proyectos arquitectónicos y urbanos” del último tiempo.

“La Bienal será un espacio de exhibición y discusión sobre la necesidad de conservar, modificar y reprogramar estructuras que persisten en un estado de indefinición, pero encierran futuros posibles”, lee la página en su descripción.

Conciertos de orquesta y versiones sacaras en beatbox

Con todo, estos últimos años la Iglesia Católica ha hecho grandes esfuerzos por revivirlas. En el caso de la Iglesia De la Veracruz, el padre Osvaldo Fernández de Castro fue quien asumió el desafío de liderarla el año pasado.

Al encontrarla sin daños estructurales, el católico retomó las actividades casi inmediatamente en el lugar, realizando misas todos los miércoles y domingos, además de organizar otras actividades.

Hace unas semanas, incluso, la Orquesta Chilena de Cuerdas ofreció un concierto en el lugar. Hasta allí llegaron decenas de personas, momento que quedó inmortalizado en el Instagram de la iglesia.

Así también para el Día de los Patrimonios para niños, niñas y adolescentes, la iglesia ubicada en Lastarria recibió a visitantes con una exposición audiovisual conmemorando los 170 años del inmueble, así como conciertos del coro Selah con música de Disney y versiones sacras en beatbox.

El incierto futuro de la iglesia de Carabineros

En el caso de la Iglesia de Carabineros, su futuro permanece incierto. El arzobispado, a diferencia del templo De la Veracruz, no realiza servicios en ella, e incluso el Arzobispado de Santiago no la mantiene en el registro de parroquias disponibles en su página web.

Sin embargo, el Comité Corpus Vitrearum Chile organizó ahora jornadas de estudio para reunir a las comunidades interesadas en torno al debate que involucra la recuperación del edificio.

Las instancias se desarrollarán en la Biblioteca Nacional el 1, 2 y 3 de diciembre y la convocatoria para presentar abstracts o resúmenes para participar en esta actividad está abierta hasta el 8 de septiembre.

“La Iglesia San Francisco de Borja posee un gran valor histórico, arquitectónico y patrimonial que a través de estas jornadas tenemos la oportunidad de analizar y estudiar. Es una instancia de reconocimiento del accionar público y privado en torno a este tipo de inmueble que son parte del patrimonio nacional”, señaló Nélida Pozo Kudo, directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.