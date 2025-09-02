“No me voy a morir”: el emotivo testimonio de la alcaldesa Claudia Pizarro tras revelar su diagnóstico de cáncer

La alcaldesa reveló que fue diagnosticada con un cáncer ginecológico y llamó a la prevención y aseguró que continuará trabajando al frente del municipio. "No me voy a morir. Afortunadamente llegué a tiempo, pero igual tengo cáncer", afirmó.

Compartir

“Tengo cáncer“. Así comenzó el mensaje de la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, en sus redes sociales para comunicar su diagnóstico. “Gracias a Dios fue detectado a tiempo y quiero que esta experiencia sirva para que tomemos conciencia sobre una enfermedad que puede afectar a cualquiera”.

“Por eso me reuní con apoderados del liceo Simón Bolívar de El Castillo para conversar sobre prevención. Gracias por el cariño. Voy a seguir encabezando esta administración y trabajando como siempre, para conquistar los sueños de la gente de La Pintana“, añadió la alcaldesa en su publicación.

En sus redes sociales también compartió un video en donde se ve compartiendo con los vecinos, a quienes les comunicó su diagnóstico. “Cuando a uno le dan una noticia de esta forma, como que se cae el mundo. Les tengo que contar que tengo cáncer”, así comunicó la noticia a sus vecinos.

El llamado a la prevención de Claudia Pizarro

“Es un cáncer ginecológico y mejor es enfrentarlo. Uno siempre como mujer tiene miedo y deja estas cosas, deja de ir al médico, de hacerse controles para el último y yo estoy acá para contarles mi experiencia. Que no lo dejen para el último”, pidió Claudia Pizarro.

Asimismo, reconoció que “no quería parar porque habían cosas tan importante que estaban pasando en la comuna que quería estar. Afortunadamente tienen alcaldesa para rato. En la comuna tenemos muchos sueños que cumplir. Uno de esos es el Metro, que ya pusimos la primera piedra, queremos construir un polideportivo para el sector norte, queremos seguir pavimentando las calles”.

“Aquí en La Pintana, de cáncer ginecológico, han muerto cerca de 42 mujeres entre el 2023 y el 2025. Quiero que esta sea una oportunidad para visibilizar estos temas que nunca los conversamos y no me voy a morir. Afortunadamente llegué a tiempo, pero igual tengo cáncer“, recalcó.