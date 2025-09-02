“Se exponen a posibles estafas”: Santiago llamó a no comprar entradas para “Japo Festival” y Sernac derivó caso al Ministerio Público

El municipio de Santiago alertó sobre el “Japo Festival”, que se promociona para octubre en el Parque O’Higgins sin autorización oficial. La administración pidió no adquirir entradas para evitar posibles estafas.

“Una experiencia cultural, gastronómica y sensorial como ninguna otra”, así es como se promociona el “Japo Festival” a través de redes sociales y su página web. Sin embargo, la Municipalidad de Santiago publicó un comunicado llamando a no adquirir entradas y apuntó a un posible delito de estafa.

El evento no solo es promocionado en Santiago, sino que también en Viña del Mar, Valparaíso, Concepción, La Serena, Coquimbo, Antofagasta, Temuco, Iquique, Puerto Montt, Valdivia, Talca, Copiapó y Chillán. Con entradas en promoción que rondan los $30.000 y un supuesto precio normal que supera los $100.000.

“Como municipio aclaramos que no hemos recibido ninguna solicitud de uso de espacio público para las fechas mencionadas. Por lo que dicho evento no cuenta con los permisos necesarios para llevarse a cabo”, publicó la Municipalidad de Santiago en su cuenta de Instagram.

“Hacemos un llamado a la comunidad a no comprar entradas para esta instancia. Ya que se exponen a posibles estafas o fraudes mediante la utilización de sus datos personales e información bancaria”, agrega el comunicado del municipio.

Sernac derivó antecedentes del Japo Festival al Ministerio Público

Durante la jornada, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció su decisión de derivar todos los antecedentes al Ministerio Público. Esto, por el eventual delito de estafa para que se inicie una investigación penal al respecto.

El Sernac llamó a los consumidores a verificar si la información que se entrega es verídica antes de comprar entradas para un evento masivo por Internet. Junto con revisar los antecedentes a la vista de los organizadores, tales como RUT, razón social y dirección.

“Se debe desconfiar cuando existan grandes descuentos, como en este caso de $101.865 a $33.615 a las primera 500 entradas, ya que suelen ser enganches llamativos creados precisamente para que las personas consumidoras sientan presión para realizar la compra”, recalcaron desde el Sernac.