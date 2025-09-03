Gore de Antofagasta adjudicó millonario convenio con fundación de concejal PC que luego destinó los pagos a empresa donde el mismo es accionista

Waldo Valderrama, militante PC y excandidato a alcalde de Antofagasta, formaba parte de la directiva de la fundación Alcalde Germán Miric, junto a Pablo Iriarte. Según constató Contraloría dicho organismo luego contrató a la misma empresa de la que él participa.

En un nuevo informe, Contraloría advirtió irregularidades en la adjudicación a la Fundación Alcalde Germán Miric del proyecto “Todavía Cantamos”, la cual se otorgó en un convenio por $15 millones.

El proyecto tenía como objetivo la grabación de un disco musical con artistas locales del norte del país.

El problema surge porque $9,7 millones del convenio adjudicado por la fundación fueron destinados al pago de la empresa Sociedad de Comunicaciones El Nuevo Norte SpA, de la cual es accionista el concejal de Antofagasta, Waldo Valderrama, activo militante PC.

Valderrama figura como representante legal de la Sociedad de Comunicaciones Nuevo Norte desde 2020, y a su vez se desempeñaba como miembro de la directiva de la citada fundación bajo el cargo de secretario.

“Evidenciando una participación simultánea en ambas entidades, como receptor de los recursos y también como proveedor de los servicios del proyecto adjudicado”, lee el informe de Contraloría.

Aquello no fue detectado por el Gobierno Regional de Antofagasta, dado que “los instrumentos que regularon el convenio no contemplaron disposiciones que establezcan restricciones a las

instituciones privadas sin fines de lucro beneficiarias de los fondos públicos que le

impidan contratar a empresas o personas vinculadas a sus representantes”, lee el informe.

GORE asegura que diligencias “ya están en curso”

Aunque sí gatilló una investigación interna del GORE una vez que, además, estalló el Caso Convenios a raíz de la polémica con Democracia Viva, que ocurrió precisamente en Antofagasta.

Otro hecho que también se destaca es que el exseremi de Gobierno en la región —quien fue nombrado posterior a firmarse el convenio— y excandidato a alcalde, Pablo Iriarte Ramírez (también comunista), fue quien compareció en el convenio con el GORE como representante de la fundación, de la que también formaba parte del directorio al mismo tiempo que Valderrama.

Desde el Gobierno Regional de Antofagasta aseguran que han tomado conocimiento del informe y que “se nos ha mandatado diligencias, las que ya están en curso”.

Y agregan: “Este proyecto fue ejecutado, está cerrado administrativamente y fue entregado su producto final, al Consejo regional y al Gobierno Regional, así como también al órgano contralor. (Consistente en un CD con el compilado de los artistas que grabaron)“.

De todas formas, los aludidos, en 2023 defendieron que no existió conflicto de interés en la adjudicación del convenio.

Concejal defiende que “no hubo irregularidades”

Valderrama comenta a The Clinic que “en este proyecto no realicé ninguna acción que atentara contra la ley ni contra las normativas específicas que lo regulan. Incluso, respecto de los cuestionamientos planteados, la propia Contraloría no los ha considerado procedentes”.

Y asegura que “trabajé con la Sociedad de Comunicaciones El Nuevo Norte SPA como productora, con el propósito de colaborar con personas comprometidas con los objetivos del proyecto ‘Todavía Cantamos’. Este proyecto buscaba dar visibilidad y apoyo al mundo cultural, tan golpeado en ese periodo, sin ningún ánimo de lucro, lo que quedó demostrado en las rendiciones presentadas, las cuales no recibieron observaciones relevantes“.

“Entiendo que en cada proceso electoral surjan intentos por enlodar esta iniciativa, pero es importante reiterar que aquí no hubo irregularidades“, dice Valderrama.