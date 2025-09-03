Metro al Aeropuerto comienza a tomar forma: empresa llama a licitaciones para exploraciones geotécnicas y aerotransportado de nueva Línea A

La semana pasada Metro publicó dos licitaciones para avanzar en estudios que permitirán comenzar a pavimentar el anteproyecto de la nueva Línea A.

Compartir

Desde que el Presidente Gabriel Boric anunció en su última cuenta pública la llegada del Metro al Aeropuerto Nuevo Pudahuel, el proyecto, que era un anhelo para el transporte público metropolitano, ha ido avanzando de a poco.

La estación que llegará al aeropuerto a través de una extensión con la nueva Línea A, que se conectará con la Línea 7. Esto convertirá a Santiago en la primera capital del continente en tener una conexión directa con el terminal aéreo. Si bien la Línea 7 se proyecta que esté operativa desde 2028, la extensión al aeropuerto estaría lista en 2032.

Sin embargo, Metro ha estado trabajando para avanzar en estudios y anteproyectos a su construcción. Considerando que la extensión será una nueva línea, tiene otros criterios de construcción. Por lo mismo, en la última semana la empresa estatal ha publicado las primeras licitaciones respecto a este proyecto.

Las licitaciones de Metro para avanzar en la Línea A al aeropuerto

Durante la semana pasada hubo dos llamados públicos a licitaciones para avanzar en la construcción de la línea al aeropuerto.

La primera fue un llamado a propuesta pública para contratar el servicio de exploración geotécnicas Línea A Metro de Santiago. El llamado de Metro detallaba que el “proponente deberá acreditar ha ejecutado en los últimos 10 años 2 estudios de similar envergadura asociados a obras subterráneas”. En cuanto a plazos, entre el 25 de agosto de 2025 y el 1 septiembre de 2025 se extendió el periodo para inscribirse a través del Portal de Licitaciones de Metro.

Así avanza la construcción de la Línea 7 de Metro. La misma conectará con la Línea A que llegará al aeropuerto. Foto: Agencia UNO.

La otra licitación es una propuesta de levantamiento de aerotransportado de la Línea A. Esta estuvo vigente durante la semana pasada y exigía acreditar a los postulantes experiencia en levantamiento aerotransportado en áreas urbanas en los últimos 5 años.

Los detalles de la nueva Línea A

Desde el anuncio del Presidente Boric no se han entregado mayores detalles sobre la nueva Línea A del metro que llegará al aeropuerto. Sin embargo, tras el mismo anuncio, la empresa publicó antecedentes de lo que será este proyecto.

Se trata de una línea de tren ligero subterránea de 6,5 km que se conectará con la estación de Línea 7 ubicada en Huelén con Mapocho. Desde ahí la extensión permitirá llegar al terminal aéreo. La Línea A contará con dos estaciones, dos piques de construcción y un taller.

Autoridades presentan construcción de la Línea A al aeropuerto. Foto: Agencia UNO.

Tal como en las Líneas 3 y 6, los trenes contarán con conducción autónoma y aire acondicionado. Esta extensión permitirá reducir los tiempos de viaje hasta un 63% desde sectores transitados de la capital.

“En tan solo siete minutos, una persona va a poder conectar desde Cerro Navia hasta el terminal aéreo por vía subterránea, lo que pondrá nuestro país y nuestra capital a la altura de las grandes ciudades del mundo. Vamos a ser los primeros de Sudamérica, en contar con una conexión directa vía Metro al aeropuerto”, dijo el presidente Boric cuando anunció el proyecto.



