Valparaíso retira 129 permisos a vendedores ambulantes en el centro de la ciudad: alcaldesa advierte que no pagaron por años

La Municipalidad de Valparaíso ordenó retirar 129 permisos otorgados entre 2020 y 2022 a comerciantes de la ciudad debido a impagos acumulados. En muchos casos, dejaron de pagar casi en el primer mes que les dieron autorización. La alcaldesa Nieto afirma que esto va en línea con ordenar el comercio ante la nueva ordenanza municipal aprobada por el Concejo recientemente.

Compartir

Con el objetivo de enfrentar el fenómeno de los vendedores ambulantes en la ciudad, Valparaíso -en diferentes administraciones municipales-, ha otorgado permisos a comerciantes informales en diferentes puntos del centro, quienes pagando una cuota tienen autorización para circular y vender.

Mediante la “Ordenanza sobre ocupación de bienes nacionales de uso público para ejercer temporalmente el comercio” se han a entregado más de 400 permisos. Con la administración de Jorge Sharp, aumentaron radicalmente.

Sin embargo, con la alcaldesa actual, Camila Nieto (FA), se anunció recientemente el fin de un número importante de autorizaciones a través de un decreto municipal. En particular, se ordenó poner fin a 129 permisos, por demoras en los pagos.

“En el marco de la nueva ordenanza que regula y reordena el comercio ejercido en espacios públicos y bienes municipales, y a través de un decreto alcaldicio, se dio término a aquellos permisos que no fueron pagaron por años. Esto, en el marco del objetivo que dispusimos de que el comercio en Valparaíso se desarrolle de forma ordenada y dentro de los marcos que ofrece la institucionalidad que ofrece la ordenanza municipal que aprobamos junto al concejo”, remarca la alcaldesa Nieto.

Los 129 permisos retirados fueron otorgados a vendedores ambulantes entre 2020 y 2022. Muchas de las personas que ahora perdieron este beneficio por no pagarlos siguieron ejerciendo igual. En algunos casos, los comerciantes solo pagaron por un mes, aunque también hay quienes cumplieron con sus cuotas por años, pero solo hasta 2024.

Cabe destacar que, según un estudio realizado por la administración municipal anterior, en Valparaíso hay poco más de 1.800 comerciantes informales. Un cuarto de estos están instalados en la calle Uruguay

El aumento de los permisos a vendedores ambulantes en Valparaíso

De acuerdo con información que pudo recopilar el ex precandidato a alcalde de Valparaíso, Boris Kuleba (PS), el aumento de los permisos para el uso de bien público por parte de vendedores ambulantes aumentó radicalmente entre 2016 y 2022 (periodo de Jorge Sharp).

Cuando el exalcalde asumió, solo se habían otorgado 21 permisos entre 2008 y 2016. Cuando estaba cerca de culminar su gestión, se llegaron a entregar 473 permisos. Con la acción de la alcaldesa Camila Nieto, la cifra se redujo a 387.

Vendedores ambulantes afuera del Congreso en Valparaíso. Foto: Agencia UNO.

Kuleba explica que la medida de entregar permisos, en primera instancia, tiene respaldo. Esto, ya que puede ayudar a descongestionar algunos sectores saturados de comercio informal, pero solo si se aplica efectivamente. Así, la municipalidad logró identificar un buen número de vendedores ambulantes que no estaban respetando los criterios de estaban respetando los criterios establecidos.

“Vivimos durante décadas en una ciudad abandonada que funcionaba por inercia, y era muy necesario que la autoridad demuestre que había normas de convivencia que se deben respetar. En ese sentido creo que más allá de que el ordenamiento y la descongestión de las veredas que se manifestarían de manera evidente si se cumple con el decreto, la sensación de que existe una autoridad haciendo cumplir las normas y sancionando a quienes no las cumplen es algo inédito y muy anhelado. Y que se suma a otras iniciativas por recuperar los espacios públicos (como el ordenamiento del Mercado El Cardonal)”, advierte el excandidato.

Y agrega que “hay que esperar para ver cómo se aplica esto, ya que la mirada optimista choca con el realismo porteño. Es probable que los sancionados no acaten la orden o que otros comerciantes ilegales ocupen los espacios liberados, pero prefiero confiar en que la implementación sea exitosa”.