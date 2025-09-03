Providencia responde a vecinos que piden evitar demolición de histórica casa en Pedro de Valdivia: no pueden intervenir y es muy cara para comprarla

Ante el revuelo que ha generado la venta de la Casa Comandari, ubicada en Pedro de Valdivia con Eliodoro Yáñez, la municipalidad de Providencia tuvo que aclarar que no pueden tomar acciones ante una eventual demolición. El municipio explicó que intentaron declararla como Inmueble de Conservación Histórica para protegerla, pero que los mismos dueños rechazaron esto. Al mismo tiempo, su elevado precio ($5 mil millones) ha imposibilitado su compra.

La Casa Comandari, ubicada en Pedro de Valdivia con Eliodoro Yáñez, ha hecho noticia recientemente, por la solicitud de vecinos de Providencia que buscan impedir la demolición del histórico inmueble.

Si bien las presiones de la comunidad para evitar su destrucción no son nuevas, se han reactivado recientemente. Y por lo mismo, la municipalidad respondió ante emplazamientos de vecinos a la municipalidad de Providencia y al alcalde Jaime Bellolio por no intervenir en el caso.

La casa, que según pudo constatar The Clinic, está en venta de 2020, no se ha confirmado que vaya a ser demolida, pero considerando las condiciones de su venta, que está en el mercado como un paño junto a una casa aledaña, se especula que se convierta en un proyecto inmobiliario que implicaría su destrucción.

En particular, una de las solicitudes pide que la casa sea declarada como Inmueble de Conservación Histórica al Plan Regulador Comunal de Providencia. Esto impediría cualquier tipo de demolición respetando su valor patrimonial. Sin embargo, la municipalidad de Providencia emitió una declaración en la que afirmaron que no tienen margen para intervenir.

En la declaración destacaron que como municipalidad no han impulsado ninguna acción en contra de su existencia.

La aclaración de la municipalidad de Providencia

En su declaración público, el municipio explicó que “valoramos muchísimo el aporte de la Casa Comandari al paisaje urbano de la comuna. Sin embargo, se trata de una propiedad privada que no ha sido declarada como bien patrimonial por el Consejo de Monumentos Nacionales”.

Junto con esto, aclararon que se intentó hacer, pero que los mismo dueños se opusieron. La casa edilicia sostuvo que “aunque en años anteriores Providencia intentó declararla como Inmueble de Conservación Histórica para impedir su demolición, la iniciativa fue rechazada por los dueños. Finalmente, el elevado valor comercial de la propiedad vuelve imposible que sea adquirida por esta municipalidad”.

Cabe destacar que según constató este medio, el precio de la Casa Comandari supera los $5 mil millones. La propiedad se vende como un paño de 1.850 metros cuadrados junto a otra casa en el sector. Por el elevado precio, al que hace referencia el Providencia en su declaración, ha sido compleja su venta.

Finalmente, en la municipalidad llamaron a vecinos no difundir información alterada. “La vida buena se construye con confianza. Y la confianza se construye con verdad”, concluyó la declaración.