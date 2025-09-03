Pese a la negativa de vecinos, Concejo de Vitacura aprueba otorgar la patente de alcoholes a exdisco Eve y podrá volver a operar tras dos años

Por solo un voto el Concejo Municipal de Vitacura aprobó la renovación de la patente de alcoholes a Inversiones Vitacura SPA, empresa dueña de la propiedad en la que funcionaba el histórico Club Eve. El propietario se comprometió con una serie de medidas, entre los que se encuentran transformar el lugar en un espacio cultural en el día y que la discoteca sea para mayores de 40 años.

Con 5 votos a favor y 4 en contra, el Concejo Municipal de Vitacura aprobó otorgarle patente de alcoholes a Inversiones Vitacura SPA, nombre legal del local ubicado en el caracol de Luis Carrera en el que por años operó la icónica discoteca Club Eve.

Desde 2023 el club nocturno mantenía cerradas sus puertas. Ese año, el club se vio forzado a dejar de funcionar, luego de que el Concejo Municipal de Vitacura de ese entonces rechazará la renovación de la misma patente. Esta decisión se tomó tras una serie de reclamos de vecinos del sector, que denunciaron externalidades negativas para la comunidad.

Entre esto, denunciaron ruidos molestos, molestias por consumo de alcohol en la vía pública, reclamos por el comportamiento de los asistentes, y eventos delictivos a las afueras del local.

La Corte de Apelaciones de Santiago, en su momento, ratificó la decisión del concejo. En un informe se dio cuenta que la administración de la discoteca tuvo problemas para enfrentar incivilidades y peleas, entre otras cosas. En 2022, se registró un problema mayor por una persona detenida que portaba un arma. Además, vecinos reclamaron constantes problemas con estacionamientos.

El concejo recibió los reclamos de los vecinos y sus inquietudes para evaluar la discusión del otorgamiento de patente de alcoholes para la exdisco Eve. De todas formas, y tras escuchar también la versión de los dueños del local, se procedió a votar la solicitud, aprobándola por solo un voto. Los concejales Del Real, Vera, Hüe y Domínguez se manifestaron en contra, mientras que Morandé, Cruz-Coke, Jerez, Recordón y la alcaldesa Camila Merino, votaron a favor.

Los motivos para aprobar la patente de alcoholes a la ex Eve

Para convencer al concejo de aprobar la solicitud, Carlos Paredes, dueño de Inversiones Vitacura compartió dos cartas con una serie de compromisos que fueron leídos por la alcaldesa Merino en la sesión.

Dentro de la primera postuló que tendrá reuniones periódicas con juntas de vecinos del sector para evaluar medidas y mantener un canal de comunicaciones activo con ellos para atender inquietudes. Además implementarán un refuerzo en materias de seguridad, con personal certificado para mantener el orden, e implementarán un sistema de televigilancia en el local y en el centro comercial. Paredes también detalló que tendrán un servicio de limpieza fijo en las afueras del club Eve.

Para solucionar los problemas de tránsito, el dueño del local afirmó que están abordando una alianza con la empresa Cabify para fomentar su uso para asistentes. El propietario también se comprometió a implementar un sistema ordenado de comprar de entradas, y tener protocolos de seguridad y salud para asistentes, y participar en el mantenimiento del centro comercial.

En la segunda misiva reiteró algunos puntos, y agregó que van a impulsar la creación de un nuevo espacio cultural que colaboré con potenciar el desarrollo comercial del sector, y que sea punto de encuentro en la comunidad. Esto último implicaría exposiciones artísticas, y teatro para niños, entre otras cosas.

Finalmente, uno de los concejales detalló que el compromiso es que la disco sea para mayores de 40 años. Se desconoce de todas formas si mantendrá el nombre Club Eve.

La alcaldesa de Vitacura respaldó la solicitud, destacando que cuentan con todos los permisos al día, y que legalmente cumplen con todos los requisitos para operar y tener su patente de alcoholes.