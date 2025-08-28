Vecinos de Vitacura se oponen al revivir de la exdisco Eve: club nocturno había dejado de operar porque le quitaron la patente de alcohol

La histórica discoteca Club Eve dejó de funcionar en 2023, luego de que le quitaran la patente de venta de alcoholes por constantes denuncias de vecinos. Ahora, se alistaba el retorno de un local nocturno en el mismo espacio del caracol de Luis Carrera, sin embargo, la comunidad del sector ya ha expresado sus reparos.

En agosto de 2023 fue la última publicación del histórico Club Eve de Vitacura, la discoteca que por años fue referente de la vida nocturna del sector oriente de Santiago. Ubicada en el caracol de Luis Carrera con Avenida Vitacura, lleva dos años sin operar, después de perder su patente de alcohol.

Ahora se está alistando el retorno de un local nocturno en este espacio, sin embargo, según constató El Mercurio, vecinos del sector reclamaron con el retorno de una discoteca al tradicional centro comercial.

La misma comunidad presionó en años anteriores para que Eve dejara de operar. Esto por los constantes ruidos molestos, y los desmanes que se generaban en las afuera por el consumo de alcohol. El medio citado señaló que los vecinos de Vitacura sostuvieron una reunión con autoridades municipales para conocer antecedentes sobre la vuelta de este local. En junio de 2023, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la decisión de la comuna de no renovar la patente de alcoholes del Club Eve.

Entre los principales motivos de los vecinos para rechazar la reapertura del club nocturno, sobresalen motivos de seguridad. Así, buscan evitar incivilidades, y mantener la tranquilidad en el sector. Cabe destacar que el Club Eve es uno de los locales nocturnos más antiguos del país. Su apertura data de los 70 y operó en el mismo lugar siempre, posicionándose como un referente en la comuna.

Desde que cerró no ha vuelto a operar un local nocturno de las mismas características en el caracol de Luis Carrera.

La disputa del Club Eve con Vitacura

Según un fallo de la Corte de Apelaciones, hubo diferentes disputas que llevaron al cierre del Club Eve.

“El Concejo Municipal, para resolver como lo hizo tuvo presente, una serie de externalidades negativas que acaecieron en el establecimiento EVE o Discoteca EVE, motivo por el que se resolvió no renovar las patentes de alcoholes para Comercial Raidas SpA, en razón de la existencia de múltiples denuncias de vecinos en relación a situaciones irregulares ocurridas al exterior del establecimiento, durante sus horas de funcionamiento”, detalla el documento.

Junto a esto se lee que el establecimiento tuvo problema en “detener la producción de incivilidades, riñas, entre otros. Con las consecuencias negativas que acarrean para la comunidad, sobre todo para los residentes de sectores cercanos al establecimiento. Agregándose, adicionalmente, un hecho de gravedad ocurrido el día 28 de enero de 2022 relacionado con porte de armas”.

Vecinos que dieron su testimonio a El Mercurio afirmaron que la presencia de la disco amenaza al barrio de perder su calidad de residencial. Además, advierten que el recinto provoca problemas con estacionamientos, entre otras cosas.

De todas formas, el local ya cuenta con patente comercial para volver a operar. Ahora, están a la espera de recibir el visto bueno para la patente de alcoholes, ítem clave para su funcionamiento, y debe ser sometido a discusión en el Concejo Municipal.