Vecinos de Providencia buscan impedir demolición de histórica casa de Pedro de Valdivia: inmueble está en venta desde 2020 por más de $5 mil millones

La Casa Comandari, ubicada en Pedro de Valdivia con Eliodoro Yáñez lleva cinco años en venta. La incertidumbre que ha generado el proceso ha llevado a vecinos y expertos en patrimonio a buscar preservar este ícono arquitectónico mediante una campaña que ha recolectado más de 3.300 firmas en los últimos años.

Compartir

En Eliodoro Yáñez con Pedro de Valdivia, el corazón de Providencia, hace años llama la atención de una histórica casa que está en venta, y que no ha logrado encontrar un comprador. Se trata de la Casa Comandari, construida en 1943, que se ha convertido en una pieza histórica de la comuna.

Este inmueble fue diseñado por el arquitecto Jorge Christensen Schroeder, y se considera una obra arquitectónica neoclásica. Desde 2020 que se mantiene en venta, y en un principio se especulaba que sería demolida, sin embargo, no hay información de eso.

De todas formas, ante la incertidumbre que ha generado su eventual venta, vecinos de Providencia se han organizado para impedir que la casa sea demolida. En 2023, el arquitecto Andrés Morales Zambra, experto en patrimonio, levantó una petición en Change para juntar firmas con la consigna “Salvemos la Casa Comandari de Providencia”. A la fecha acumulan más de 3.300 adherentes, y el objetivo es otorgarle la denominación de Inmueble de Conservación Histórica al Plan Regulador Comunal de Providencia, para impedir su intervención.

“La arquitectura neoclásica de esta casa presenta detalles propios de las mansiones neoyorquinas, a las cuales Jorge Christensen estaba acostumbrado por su formación. La reciente publicación” de su venta para demolición pone en riesgo este patrimonio arquitectónico único en nuestra capital”, expone la solicitud.

Originalmente la solicitud fue presentada a la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. Ante la falta de respuesta en su administración, se ha extendido la moción al actual alcalde Jaime Bellolio. Recientemente se ha reactivado la solicitud ante la incertidumbre que ha dejado su venta.

La larga y frustrada venta de la Casa Comandari

En estos años, la empresa inmobiliaria Colliers ha estado a cargo de la venta del inmueble. La Casa Comandari no aparece en el sitio web, pero si luce su cartel de venta que se ve claramente por Eliodoro Yáñez.

Hoy aún vive uno de sus dueños en la casa, mientras espera un comprador. El histórico edificio de Providencia se vende junto a su casa colindante, como un solo terreno. En total son Son 1.850 m2 de terreno entre la Casa Comandari y su vecina.

El precio del paño es de 70 UF por metros cuadrado. Así, el precio total ronda los 130 mil UF, equivalente a poco más $5.100 millones apropiadamente.

Sobre el interior, no se saben muchos detalles. Salvo un registro de la Revista Cosas de 1989, no han habido instancias recientes en que se conozcan detalles de la Casa Comandari. Si se conoce que recibió su nombre, luego de que el empresario del rubro textil Héctor Comandari, adquirió el imbueble de Providencia en 1954. Inicialmente pertenecía al empresario maderero español Manuel González Larios, según expuso la cuenta Casas Viejas en Instagram.

La misma cuenta ha mantenido por estos años la solicitud de protección del edificio. Sobre su eventual venta y chances de que sea demolida, la Municipalidad de Providencia hoy no tiene facultades para impedirla, considerando que se trata de una propiedad privada.