Bar Valdivia: la década del restaurante que se consolidó en Inés de Suárez y cómo se convirtió en un punto de encuentro en Providencia

Bar Valdivia se ha consolidado como un punto de encuentro en el sector de Plaza Pedro de Valdivia, en la comuna de Providencia. Con su estilo rústico-chic, un extenso horario de apertura y una política que prioriza evitar alzas de precios, el recinto se ha mantenido vigente a diferencia de otros locales de la zona. "Es un hecho que en esta cuadra, donde no había nada, hoy hay tres o varios restaurantes pegados a nosotros que han tenido estrategias de precio bien agresivas, pero yo siento que el bar tiene su sello, creo que el ambiente no es fácil de replicar", afirma uno de sus fundadores.

La iniciativa, que se emplaza en una casona remodelada a pasos de la estación de metro Inés de Suárez, congregó a los mismos socios detrás de “La Jardín” y “La Diana”, Cristóbal Muhr y Rodrigo Arellano, a quienes posteriormente se les sumó Cristóbal Vial, y luego Enrique Barraza como administrador. Los tres fundadores, un año antes de la inauguración del tren subterráneo -en noviembre de 2017-, miraban con atención el inmueble en arriendo, y decidieron arriesgarse por él para replicar el estilo teatral que instauraron en sus proyectos previos.

“Nos jugamos por este lugar sin tanta expectativa obviamente, con mucho tiempo, dedicación, cariño y recursos puestos”, dice Vial, en entrevista con The Clinic. Además, comenta que antes de aventurarse con Bar Valdivia, nunca había trabajado con Muhr, por lo que fue un desafío en todo sentido. De hecho, este último también confiesa que “fue una apuesta con muchas ganas, pero tampoco estábamos buscando algo, se presentó una oportunidad nomás”.

Desde ese entonces a la fecha, el bar ha ido ganando popularidad, sobre todo gracias a su extenso horario durante toda la semana y por el hecho de que, a diferencia de otros locales de la zona, la cocina cierra tarde. Así y todo, los fundadores plantean que replicar el modelo no está entre sus planes.

Según señala Muhr, “los nombres de los lugares están asociados a un espacio en particular. Me es raro nombrar una cosa que queda en dos lugares diferentes, ¿no?. Es como una criatura, un ser, en el sentido de que no es una marca asociada solo a un nombre que uno puede hacer como una franquicia. Me da más la sensación de que un local hecho en otro lugar va a ser otro espacio, por ende va a tener que tener otras características”.

En la misma línea, Vial descarta una eventual expansión de la marca. “En principio no, pero si algún minuto llega algún lugar, o a los tres nos cuadra, no lo descartaría. Quién sabe, o sea, no escupo al cielo en el sentido de que el día de mañana pueda haber un lugar, no sé, en Valdivia, por ejemplo”, apunta.

Pese a estar inserto en una zona con una amplia oferta gastronómica, Bar Valdivia ha logrado mantenerse a flote y sostener la fidelidad de sus clientes con una propuesta que resiste frente a la competencia. Sobre esto profundiza Vial, quien desliza: “efectivamente, es un hecho que en esta cuadra, donde no había nada, hoy hay tres o varios restaurantes pegados a nosotros que han tenido estrategias de precio bien agresivas, pero yo siento que el bar tiene su sello, creo que el ambiente no es fácil de replicar”.

“Es un lugar en el que tú te sientes acogido y cómodo, creo que es el sello el que permite, de alguna manera, seguir vigente, como un lugar sin mayores aspavientos, sin ser pretencioso, sino como un lugar cálido, por sobre todo con ambiente verde”, añade.

Por otro lado, Muhr hace hincapié en el tema de los precios, remarcando que “nosotros hacemos verdaderos esfuerzos por mantener precios que nos parezcan lo más justos posible. Es un tema de preocupación para nosotros y bueno, obviamente ahí uno sacrifica algunas cosas, pero por otro lado, creemos que nuestro sello es dar productos de calidad, servicios buenos, y también a valores accesibles”.

“Nos preguntamos ¿cómo podemos lograr que este plato sea más barato sin bajar la calidad? Y a veces sacrificamos utilidad u otras cosas, pero creo que eso nos ha hecho también mantenernos en el tiempo. Es una sospecha, lo tengo claro, pero a mí me da la sensación de que la gente valora eso, un poco la sensación de que no te están haciendo tonto”.

—Con respecto a otro tema, ¿se han sentido amenazados tras el cierre de locales como Palo Alto o Santo Remedio, ya sea por la compleja situación económica o la burocracia municipal?

—(Cristóbal Vial) No sé si amenazado, pero, bueno hay cierres como también hay aperturas, y está ese dinamismo propio del rubro. Palo Alto era un ícono del barrio, por supuesto que duele que lugares tan emblemáticos cierren, pero también es la vida. Siento que hay lugares como ese que cumplen su ciclo, y otros que nacen.

—(Cristóbal Muhr) Yo diría que hay como un desafío de mantenerse vigente con un local que ya es “antiguo”. Igual las modas pasan, entonces nuestro objetivo ha sido no ser una moda, sino ser un local más clásico. Es un local simple igual, desde los materiales que se usan, la coctelería, todo es simple, no es como el local del trago de autor, del trago de moda, pero sí te vas a poder tomar un buen trago clásico.

Entonces, así como verse amenazado, yo creo que es una palabra un poco fuerte, pero sí podría decir que es como desafiante tener un restaurante, un bar nocturno, y sobre todo lo más desafiante no es abrirlo, sino es como que se mantenga en el tiempo.

—¿Creen que el horario que definieron hasta las 2 de la madrugada, y los domingos hasta medianoche, con cocina disponible hasta tarde, les ha favorecido respecto de otros locales del sector?

—(Cristóbal Vial) Más que nos favorezca, yo creo que fue siempre la propuesta, partió así desde el día uno y no la hemos cambiado.

—(Cristóbal Muhr) Nosotros siempre dijimos “tenemos que abrir todos los días, lo más que se pueda”. Hay una sensación de que este local está siempre abierto, y siempre puedes ir. Y pensamos que después, si algún horario no funcionaba tanto, ahí íbamos a ir apretando, pero en realidad no nos pasó.

—¿Cómo han variado las ganancias?

—(Cristóbal Muhr) La ganancia es más o menos estable. Obviamente que los precios suben, si nosotros no subimos tanto los precios, entonces por ahí hemos sacrificado algo de ganancia por precios. Tenemos menos utilidad porque hemos subido menos los precios de lo que deberíamos, porque cada vez, sobre todo en este contexto, es más importante tener los precios bajos. Ya la gente valora más eso.