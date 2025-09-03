“Ser campeón mundial adulto a los 17 años es algo nunca antes visto en la historia del país”: La inédita victoria de Matías González en el Mundial de Esquí Náutico

El deportista nacional se coronó el pasado fin de semana campeón del mundo en Recetto, Italia en la modalidad figuras. Por eso, DLT Sports conversó en exclusiva con el primer chileno en ganar un Mundial adulto siendo menor de edad.

Por Tomás Mandiola, DLT Sports.

El pasado domingo, Matías González y el deporte nacional vivió una jornada histórica. El atleta de 17 años obtuvo el primer lugar en la Copa del Mundo de Recetto, Italia, y se convirtió en el primer chileno en ser campeón del mundo con menos de 18 años.

Además, se transformó en el segundo deportista nacional en obtener un título mundial en la modalidad de figuras en el esquí náutico. El primero fue Felipe Miranda, que lo consiguió en los años 2013 y 2017, respectivamente.

Por eso, DLT Sports conversó en exclusiva con González, quien habló cómo fue la competencia, la obtención del campeonato y sus objetivos para el futuro.

“En la semifinal estaba muy nervioso, después de hacer mi pasada, me tocó esperar hasta una hora más para saber el resultado oficial. Fue la peor espera de toda mi vida. En la final ya estaba más tranquilo porque sabía que tenía que ir al todo o nada”, comenzó diciendo.

“Estaba nervioso porque solo 12 entran a la final. Son dos pasadas y en la segunda me caí, pero igual el resultado me dio para pasar a final. Si bien pasé octavo, no fue el resultado que quería en la semifinal, no estaba contento con eso. De hecho, terminé la semifinal y ni siquiera me cambié, me fui directo al lago de al lado a entrenar y sacarme esa mala ronda que tuve en la semifinal y eso me ayudó a recuperar la confianza de ese día”, agregó.

Matías González, campeón del mundo con solo 17 años

En esa misma línea, González contó lo que significa para él ser campeón del mundo a tan corta edad. “Para mí es algo muy importante en mi carrera. Ser campeón mundial adulto a los 17 años es algo nunca antes visto en la historia del país. Esto me da más hambre para seguir entrenando y compitiendo por mis sueños”.

“Me siento increíble de ser el segundo chileno en lograr esto. Ha sido un trabajo muy largo, de mucho entrenamiento dentro y fuera del agua. Pasé por muchos momentos difíciles, por ejemplo, a principios de agosto tuvimos el Mundial Sub 21, donde yo quería ir por ese oro. Lamentablemente en la semifinal me caí temprano y no logré pasar a final. Fue uno de los momentos más difíciles que he tenido en mi carrera, donde no quería seguir esquiando”, contó.

“No quería volver a ver un esquí, pero ahí estaba mi entrenador, Santiago Correa, que no me dejó caer. Después de ese momento tan difícil, me enfoqué más, entrené el doble, antes ya estaba entrenando mucho y ahora entrené el doble porque yo tenía el sueño de obtener el mundial, siempre fue un sueño para mí ser el mejor en figuras”, fueron las palabras del atleta de 17 años.

González también contó lo frenético que fue su viaje a Italia. “Venía de Paraguay, de los Juegos Panamericanos Junior, terminé de competir, salí segundo y al día siguiente me tuve que ir directo al Mundial. Fue algo muy rápido, ni siquiera descansé un día y tuve que volar directo de Paraguay a Italia. Llegué y de vuelta al agua”.

El atleta reveló qué es lo que se viene para él deportivamente. “Ahora tengo unas semanas de vacaciones, vengo de un año largo. Cuando vuelva a los entrenamientos, tengo en mente romper el récord mundial. En 2023 lo rompí y en 2024 alguien me lo rompió, entonces quiero volver a batir el récord mundial. Y también, a fin de año quiero revalidar mi título que obtuve en los Juegos Bolivarianos en el 2022 en Colombia”.

Sus referentes en el deporte

Para cerrar, Matías González señaló quiénes son sus grandes inspiraciones en el deporte. “Una de mis mayores inspiraciones es Jorge Font, un esquiador que tuvo un accidente a los 17 años. Quedó en silla de ruedas y es una de las personas que más le gusta el esquí, a pesar de su accidente sigue compitiendo y es campeón mundial de esquí adaptado. Ha sido una de las personas que más me ha apoyado”.

“También me encanta Djokovic, porque puede perder un punto, romper la raqueta y al siguiente punto estar de vuelta a su 100%. Esto es parecido al esquí, porque tenemos dos pasadas de 20 segundos, entonces si me caigo en la primera pasada, obviamente me enojo, pero tengo que volver a enfocarme rápidamente para la segunda”, concluyó.