“¿Tralalero Tralalá o Ballerina Cappuccina?”: Los curiosos personajes del meme viral de TikTok que llegan en concierto a Chile

¿Quieres conocer en vivo a Tralalero Tralalá o a Tung Tung Sahur? Los personajes del meme viral de TikTok del momento llegan a Chile en un concierto que se realizará el sábado 10 de octubre en el Teatro Coliseo de Santiago. El show familiar de los "Brainrots Italianos" consiste en un musical y sus entradas ya están a la venta por PuntoTicket.

Compartir

Los famosos personajes del meme viral de TikTok llegan a Chile en un concierto este sábado 10 de octubre en Teatro Coliseo, Santiago. Los “Brainrots Italianos” son animaciones creadas con Inteligencia Artificial que han causado sensación en redes sociales. Estos personajes tienen peculiares nombres en un un falso italiano. “Tralalero Tralalá”, “Ballerina Cappuccina” y “Tung Tung Sahur” son algunos con los cuáles bromean los jóvenes. Una especie de “¿Tangananica o Tangananá?” internacional de la generación Z.

Estas caricaturas parecen sacadas de un cuento infantil de realismo mágico: son híbridos de animales, seres humanos y objetos. “Tralalero Tralalá” es un tiburón con zapatillas, “Ballerina Cappuccina” una taza de café bailarina y “Bombardiro Crocodilo”, un cocodrilo convertido en un avión.

“¡Por primera vez en Chile y como parte de su gira en Latinoamérica, llega el espectacular concierto oficial en español de los Brainrots Italianos!”, anuncia Artística Producciones a través de su cuenta de Instagram. Las entradas al evento ya se encuentran a la venta a través de PuntoTicket, con precios que van desde los $25.000 a los $30.000 pesos.

El show familiar consistirá en un gran musical que promete contar con una “espectacular escenografía”. “Podremos conocer en vivo a Ballerina Cappuccina, Tralalero Tralalá, Tung Tung Sahur, Cappuccino Asesino, y muchos más Brainrots en directo”, invitan.