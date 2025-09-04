El plan del Claro Arena para su primer concierto: protección para el estadio, equipo especial de Cruzados y sin cancha general

Lionel Richie será el encargado de abrir la nueva era del remozado San Carlos de Apoquindo, hoy Claro Arena, con el primer concierto en su historia reciente. El gerente del recinto, Ricardo Hargreaves, detalla cómo se preparan para esta jornada inaugural, desde las medidas para proteger el césped hasta los protocolos de seguridad que marcarán el inicio de una etapa donde deporte y espectáculos convivirán en un mismo espacio.

San Carlos de Apoquindo, hoy Claro Arena, tiene una larga tradición de conciertos, incluso antes de convertirse en estadio. En octubre de 1970, a pocas cuadras del complejo, se celebró el Festival de Piedra Roja, cumbre icónica del movimiento hippie y del rock de la época. Ya con el complejo del Club Deportivo Universidad Católica, pasaron artistas como Oasis, Phil Collins, Gustavo Cerati y Chayanne, entre otros.

Ahora, el refaccionado San Carlos de Apoquindo, se prepara para su primer concierto: la presentación de Lionel Richie, que marcará la inauguración oficial de una seguidilla de espectáculos durante el segundo semestre, con figuras como Ricky Martin, Rod Stewart, Miranda!, Los Fabulosos Cadillacs y Toto. Una programación que va en línea con lo anunciado por el presidente de Cruzados, Juan Tagle, sobre la necesidad de rentabilizar el nuevo estadio más allá del fútbol.

En redes sociales ya se han compartido imágenes de cómo el Claro Arena se alista para este primer concierto del 7 de septiembre. A simple vista, se observa la protección instalada sobre la cancha y el armado del escenario donde se presentará la voz detrás de éxitos como “Say You, Say Me” y “All Night Long”.

El gerente de Claro Arena, Ricardo Hargreaves, explica a The Clinic cómo se prepara el recinto para recibir su primer concierto desde 2021, cuando Los Jaivas celebraron los 40 años de Alturas de Machu Picchu. Antes de eso, hay que remontarse a 2008, cuando se presentó Queen, con Paul Rodgers como vocalista.

El cuidado del estadio

Una de las grandes preocupaciones de los hinchas de Universidad Católica es el cuidado de lo que hoy es su gran orgullo. Al respecto, Hargreaves asegura que la empresa cuenta con protocolos de seguridad muy estrictos para proteger la infraestructura del recinto.

“El césped sintético permite resistir de mejor manera el montaje de escenarios y estructuras sin dañarse, pero aun así se exige a las productoras utilizar protecciones adicionales en el terreno y respetar zonas restringidas”, señala Hargreaves, quien agrega que en todo momento hay un equipo de Cruzados supervisando el proceso.

Desde la productora a cargo del concierto, Lotus —responsables también de la mayoría de los próximos espectáculos en el recinto de Las Condes— comentan que están trabajando con la misma rigurosidad y protocolos que en otros estadios. En total, son 700 personas las que participan en el montaje y desmontaje, que en este caso comenzó el 1 de septiembre y se extenderá hasta el martes 9.

Para el caso de Lionel Richie, el escenario contempla una abertura frontal de 21 metros de altura. En tanto, la primera prueba de sonido del concierto se realizará este sábado, cuando se ponga a prueba la acústica de este estadio semitechado.

Con miras los conciertos futuros, los encargados del estadio aseguran que las productoras cuentan con dos a tres días previos para el montaje y uno o dos días posteriores para el desmontaje.

Música y fútbol

Otra de las preocupaciones es que los eventos culturales no interfieran con los partidos de fútbol, tanto de la rama masculina como de la femenina. Sin embargo, desde Claro Arena aseguran que ya se calendarizó todo para que nunca coincidan con un encuentro.

“Adicionalmente, en nuestro complejo contamos con otras canchas de césped de calidad similar al del Claro Arena, que se pueden utilizar para los entrenamientos cuando la cancha principal está ocupada. En los dos partidos que ya disputamos en el recinto, y ahora con el primer concierto que se viene, hemos comprobado que la convivencia entre deporte y espectáculos funciona de manera adecuada”, asegura el gerente.

Foto: Agustí Morel / The Clinic

Una de las particularidades de este renovado polo de conciertos en Las Condes es que los espectáculos no cuentan con cancha de pie —también conocida como cancha general—, ya que todas las localidades son con asiento numerado. Esto no es casualidad, pues fue uno de los requerimientos de Cruzados a las productoras.

La idea es que el aforo máximo en espectáculos sea de 20 mil personas y que la experiencia para el público sea lo más segura y cómoda posible. “Si habilitáramos la cancha como sector de pie, la capacidad podría aumentar de manera considerable, lo que iría en contra de lo que definimos junto a las autoridades y la comunidad”, explica Hargreaves.

Con las entradas numeradas se asegura un mejor control de accesos, orden en el ingreso y salida, y sobre todo, un estándar más alto en seguridad y comodidad para los asistentes.

La preocupación de los vecinos

Pero estos compromisos de seguridad y de calidad del espectáculo no son solo con los asistentes del Claro Arena, sino también con los vecinos, que en los últimos meses han expresado su preocupación tanto por los eventos deportivos como por los shows musicales. Desde el recinto explican que hoy existe comunicación directa con ellos vía WhatsApp y correo electrónico, además de medidas de seguridad que buscan reducir al mínimo el impacto en la vida cotidiana del sector.

“Hemos trabajado con las autoridades y con nuestros equipos internos para replicar en los conciertos la misma logística de tránsito y accesos que implementamos en los partidos de fútbol, la cual ya se probó con éxito en los dos encuentros disputados en el estadio”, dice Hargreaves.

Con tres partidos ya realizados en el Claro Arena y ahora con su primer concierto, el polo cultural y deportivo de Las Condes sigue cumpliendo la hoja de ruta de un estadio modelo. Si en la cancha fue Fernando Zampedri el primero en marcar y abrir una nueva etapa para el club deportivo, Lionel Richie será el encargado de interpretar la primera canción en el Claro Arena.