“Esa cuenta no es mía”: Patricio Góngora renuncia al directorio de Canal 13 y niega vínculo con cuentas de desinformación

El periodista dejó su cargo en el directorio de Canal 13 tras las acusaciones que lo vinculan a cuentas de desinformación, aunque negó ser el responsable.

Compartir

Poco más de 12 horas pasaron entre la emisión del reportaje de CHV sobre el “hate” político y la renuncia del director de Canal 13, Patricio Góngora, uno de los señalados en el reportaje como presunto coordinador de campañas para afectar negativamente la imagen de candidatos o figuras públicas de diversos sectores.

La presión sobre el periodista llegó incluso desde el Gobierno, cuando la vocera Camila Vallejo dejó clara la posición de la administración de Boric a través de X: “Lo planteado por la investigación de CHV es muy grave y esperamos que los aludidos se pronuncien, especialmente el señor Patricio Góngora Torreblanca, miembro del directorio de Canal 13”.

Según lo expuesto en el reportaje, Góngora llevaba a cabo campañas de acoso masivo utilizando noticias falsas en contra de los adversarios políticos de Kast. De hecho, la investigación apuntó a la existencia de grupos organizados para difundir rumores, entre ellos la falsa noticia de que Evelyn Matthei padecía Alzheimer.

El ahora exdirector de Canal 13 rechazó las acusaciones y aseguró no tener Twitter. No obstante, la indagatoria mostró coincidencias de fotos entre la cuenta a cargo de los bots —llamada “Patito Verde”— y una que él había tenido en Facebook.

Las palabras de Góngora

Tras su salida, Góngora volvió a defender su inocencia a través de un comunicado personal: “Tal como le dije a quienes me contactaron, esa cuenta no es mía. Pero optaron por creerle a una fuente anónima y especular con un conjunto de medias verdades que no constituyen una realidad. Resulta paradójico que las fuentes del reportaje sobre ‘bots’ sean justamente supuestos ‘bots’: fuentes anónimas denunciando cuentas anónimas, con una persona en las sombras ante la cámara”, escribió el periodista tras su renuncia.

“Me llama la atención que un reportaje que intenta denunciar el odio anónimo en redes sociales sólo haya alimentado más odio anónimo, esta vez en mi contra, como en múltiples ocasiones ha afectado a otras personas”, añadió Góngora.

Además, señaló que “en ese sentido no dejaré que esta situación afecte al equipo de profesionales de primer nivel, honesto e independiente que integra Canal 13. Por esta razón, a partir de este instante he dejado el puesto que ocupaba en el directorio de esa institución”.

Minutos después de que se diera a conocer el comunicado de Góngora, la estación privada confirmó la renuncia a través de una declaración pública:

“Canal 13 informa que hoy, jueves 4 de septiembre, Patricio Góngora Torreblanca presentó su renuncia al cargo de director de la compañía.

La estación agradece su gestión y el aporte realizado durante el período en que integró el Directorio, cargo que asumió en septiembre de 2023.

Canal 13 reafirma su compromiso con un periodismo independiente y responsable, fiel a su propósito de transformar y enriquecer la vida de las personas a través de contenidos y plataformas que informan, entretienen y emocionan con responsabilidad”, aseguraron desde la estación.