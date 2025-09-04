Quién es Patricio Góngora, director de Canal 13 que habría participado en campañas de odio hacia Matthei y Jara

Un reportaje emitido por Chilevisión apuntó a Patricio Góngora, actual miembro del directorio de Canal 13, como la persona detrás de las cuentas bots de desinformación en contra de las candidatas presidenciales Evelyn Matthei y Jeannette Jara.

Un reportaje emitido anoche por Chilevisión apuntó a Patricio Góngora, hombre de confianza de Andrónico Luksic y actual miembro del directorio de Canal 13, como la persona que estaría detrás de las cuentas bots de odio y desinformación en contra del Ejecutivo y de las candidatas presidenciales Evelyn Matthei y Jeannette Jara.

La pieza audiovisual expuso cómo operan estos grupos en las sombras de las plataformas digitales, y plantea que Góngora llevaba adelante campañas de acoso masivo, utilizando noticias falsas, en contra de los adversarios políticos de Kast. De hecho, la investigación apuntó directamente a la existencia de grupos organizados para fabricar rumores, entre ellos la falsa noticia de que Evelyn Matthei padecía Alzheimer.

Si bien Góngora rechazó las acusaciones y aseguró no tener Twitter, la indagatoria mostró coincidencias de fotos entre la cuenta a cargo de los bots- llamada “Patito Verde”- y una que él había tenido en Facebook. Además, señala que hubo interacciones desde una dirección asociada a una propiedad registrada a su nombre.

Góngora es periodista de la Universidad Nacional Andrés Bello y actual miembro del directorio de Canal 13. De acuerdo a Fast Check, el 27 de abril de 2023, en sesión ordinaria de accionistas de dicha casa televisiva, Jorge Salvatierra, renunció a la presidencia del directorio de la estación, y en esa misma oportunidad, la junta resolvió incorporar a Patricio Góngora como nuevo miembro del directorio desde el primero de mayo 2023.

El periodista ha tenido participación en medios como editor de prensa en Mega y Canal 13, aunque también tiene experiencia en comunicaciones estratégicas y asuntos públicos. Según su perfil de LinkedIn, también se ha desempeñado como gerente de comunicaciones de la Asociación de AFP.

Además, durante el primer mandato de Sebastián Piñera se desempeñó como encargado de Comunicaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cartera que en ese entonces lideraba el exministro Rodrigo Pérez Mackenna.

Fast Check también indica en una nota que Iván Weissmann, periodista de El Mostrador, en su newsletter El Semanal del mismo medio, informó en 2023 que Góngora era hombre cercano a Luksic: “Los que saben de la movida aseguran que no lo reemplazará como presidente, pero tendrá un rol muy importante en el canal”, deslizó.

La reacción del Gobierno por la polémica en torno a Góngora

El reportaje y su revelación ha gatillado reacciones de diversos sectores, y una de ellas provino de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), quien aseguró, a través de su cuenta de X, que desde el Ejecutivo están “preocupados por salvaguardar la convivencia ciudadana y la democracia, desde el primer momento hemos criticado las campañas de cuentas anónimas que se han desplegado, difundiendo mentiras para perjudicar al candidato Matthei, al Gobierno y al propio Presidente”.

Vallejo agregó que “el debate y la libertad de expresión son parte de la democracia, pero las falsificaciones y el odio orquestado en redes sociales los socavan. Lo planteado por la investigación de CHV es muy grave, y esperamos que las personas aludidas se pronuncien, especialmente el Sr. Patricio Góngora Torreblanca, miembro del directorio de Canal 13”.