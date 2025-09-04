El insólito correo en el que funcionario acusado de torturar a trabajador del Hospital de Osorno le pide perdón y que testifique a su favor

Según relató el padre de la víctima, hace dos días uno de los acusados le habría solicitado el favor al exfuncionario agredido, dado que el sumario culminó y, según fuentes del Servicio de Salud de Osorno, lo más probable es que una vez que se tome razón en Contraloría, todos sean destituidos.

El caso sobre el funcionario que sufrió agresiones, maltratos e incluso lo que se calificaría como tortura han remecido a la comunidad del Hospital Base de Osorno.

Cuatro son los agresores que enfrentan la denuncia y un sumario, quienes hasta antes que estallara en caso, continuaban ejerciendo normalmente sus labores, aunque actualmente habría más de uno con licencia médica.

De todas formas, según comentan desde el Servicio de Salud de Osorno, lo más probable es que una vez que se tome razón en Contraloría, todos sean destituidos.

“Yo no me enteré de la magnitud de los daños que sufrió mi hijo, si no que a la luz de estos videos que yo vi ayer. Mi hijo no me contó todo en detalle lo que le ocurrió” comenzó narrando el padre de la víctima en el matinal Contigo en la Mañana.

En el correo le habría pedido perdón “y que declarara a favor de él”

Además, el padre relató un nuevo hecho inédito: uno de los cuatro agresores denunciados le envió hace dos días un correo electrónico a la víctima (dado que reside en Canadá).

En el mail, según relató el papá, “a mi hijo uno de los que le agredió le mandó un correo, mi hijo está en el extranjero, pidiéndole perdón y que declarara a favor de él para que no perdiera su trabajo porque tenía familia, deudas, etcétera”.

“Le pide perdón a cambio de algo“, dice en definitiva.

Y agrega: “Son personas que no tienen moral ni ética. A mí me produce mucha rabia. Quiero que estas personas paguen por su delito y que esto se transparente lo más que se pueda para que no vuelva a ocurrir”.

“Espero te encuentres muy bien, supe que estás en otro país y de verdad espero que esté todo bien. Recuerdo que me contaste que la idea de irse para allá estaba entre tus planes y me alegro que lo hayas podido cumplir”, comenzó señalando en el correo el individuo, según expusieron en el medio mencionado.

“Estamos pasando por una situación muy complicada”

“Me tomé la patudez de escribirte, después de tanto tiempo, y créeme que nos es fácil hacerlo, pero lo hago con la mayor honestidad posible. Estamos pasando por una situación muy complicada (…) enfrentamos una orden de destitución a raíz de denuncias”, lee el correo.

“Como no nos echaron del hospital, pero sí nos cambiaron de unidad, él (otro denunciante) no quedó conforme y pidió activar el sumario de cuando te fuiste“, sigue.

“Más allá de los procesos que se están siguiendo, y entendiendo que este correo probablemente te sorprenda, quiero comenzar por lo más importante: pedirte disculpas sinceras. Con el tiempo, he podido pensar y reconocer que, aunque nunca hubo mala intención de mi parte, sí se dieron tallas que no correspondían. Lamento sinceramente si te hice sentir incómodo o vulnerado en algún momento”, añadió el agresor.

Según se leería en el correo, el individuo habría intentado contactarse con la víctima tras conocer la denuncia que había puesto en 2020.

“Intenté contactarte por WhatsApp, Facebook y llamada, pero fue imposible. Y respeto tu decisión de cortar comunicación. Sólo en su momento, quería expresar mis disculpas. Quizás en la dinámica diaria no me daba cuenta, pero sí me arrepiento de todo, de verdad. Quizás fuimos influenciados muchos por esta otra persona. No lo sé, pero ofrecerte mis disculpas es una espinita que llevo hace años”.

Pero, además, el funcionario del hospital le pidió ayuda a la víctima para que envíe un documento donde acredite que las torturas que sufrió “pudieron ser exageradas”.

“Hoy, por las vueltas de la vida, eres la única persona que realmente puede ayudarnos a aclarar los hechos desde tu perspectiva. Si pudieras considerar enviar un correo o documento firmado, donde indiques que no tuviste problemas con nosotros tres, y que si bien hubo bromas o dinámicas en la oficina que pudieron ser exageradas, nunca se actuó con dolo o con intención de dañarte“, señaló en el correo.

“Nos ayudaría enormemente en nuestra defensa. No te escribo desde la desesperación, solamente, sino que desde el arrepentimiento y apelando la buena persona que eres“, añadió el individuo.

“Agradezco de corazón si pudieras considerar ayudarnos con esto, considerando que también tienes todo el derecho de decidir lo que estimes correcto. Los chicos no saben que estoy redactando este correo, pero, la verdad, en la desesperación, estoy apelando a tu buena persona“, complementó el trabajador del Hospital de Osorno.

“Mi hijo ya está grande, no puedo quedar sin trabajo ya que soy el sustento de la casa, tengo que pagar el colegio, hipotecario y cuantas cosas más. Tú imaginas, sólo te pido que te pongas una mano en el corazón”, siguió el funcionario.

“Desde ya muchas gracias por leer este mensaje. Sea cual sea tu decisión, te deseo lo mejor en lo que estés haciendo allá“, concluyó.

Cómo fue el viaje de Osorno a Canadá

La víctima hace años no reside en Chile. Él viviría actualmente en Canadá, proceso que, según el padre, él mismo habría incentivado.

“Yo visualicé que el clima laboral (en el hospital) era horrible. Él tenía un potencial que desarrollar y lo motivé e incentivé para que se organizara con su hermano y migraran a un país donde pudieran desarrollarse y vivir mejor”, contó.

“Hoy lo quieren mucho, porque son personas de buen corazón, y lo aprecian bastante. Le gusta bastante y está en proceso de conseguir la residencia”, cerró.