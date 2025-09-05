Camila Vallejo explica la suspensión de actividad del Gobierno por Día de la Mujer Indígena: el terreno contaba con orden de desalojo

La ministra vocera lamentó la suspensión de la conmemoración, pero explicó que “a veces las autoridades son invitadas por comunidades a participar en conmemoraciones y actos celebratorios, y este fue el caso”. Además, la secretaria de Estado comentó que el Ejecutivo realizó “una evaluación rigurosa” que determinó que “no estaban las condiciones para llevarla a cabo”.

Luego del consejo de gabinete —instancia en que el Presidente Gabriel Boric se reúne con todos los ministros—, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó en un punto de prensa la polémica suspensión del Día de la Mujer Indígena, conmemoración que se celebra cada 5 de septiembre.

La actividad había sido convocada por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y estaba planificada en un terreno de la comuna de Contulmo, en la región del Biobío. Sin embargo, el Ejecutivo optó por cancelarla debido a que el predio contaba con una orden de desalojo.

Al ser consultada, Vallejo afirmó: “Es lamentable que se haya tenido que suspender la actividad, pero fue una evaluación rigurosa que se hizo porque no estaban las condiciones para realizarla”.

Sobre esto, la ministra vocera explicó que “a veces las autoridades son invitadas por comunidades a participar en conmemoraciones y actos celebratorios, y este fue el caso”. Añadió además que “el Servicio Nacional de Patrimonio determinó, después de la invitación y de que se programara la convocatoria, que no estaban las condiciones para hacerlo y lamentablemente se tuvo que suspender”.

De acuerdo con lo consignado por La Tercera, la actividad se realizaría en la ruca Lanalhue Dayinko, ubicada en el puerto El Manzano, a orillas del lago Lanalhue.

La Armada, por su parte, informó que la construcción de dicha ruca se levantó en abril pasado, tras la toma del lugar por un grupo de personas desconocidas. Ante esa situación, el delegado presidencial de Arauco, Humberto Toro, solicitó en junio a la fuerza policial ejecutar el desalojo del inmueble.