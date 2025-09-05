El intento desde la izquierda por judicializar la campaña presidencial de la derecha y su origen en la denuncia de “campaña asquerosa” de Matthei

Que José Antonio Kast sea citado a declarar ante la Fiscalía es uno de los objetivos que tienen los autores de la denuncia que se presentó ante el Ministerio Público por presuntos delitos informáticos o asociación ilícita. En el pasado, la candidata Evelyn Matthei iba a judicializar el proceso —tras acusar una campaña de desprestigio en su contra— pero terminó desistiendo luego de que su coalición se encontrara en conversaciones de negociación parlamentaria con los republicanos, además de el temor que generaba que uno de los abanderados pudiera ser citado para indagar la investigación judicial que ayer tuvo un avance: se designó a un fiscal a cargo.

La revelación —a través de un reportaje de Chilevisión— de las identidades de dos usuarios de redes sociales que utilizaban sus cuentas anónimas para realizar “odio político” —hacia las candidaturas de Jeannette Jara (PC) y Evelyn Matthei (UDI), aunque los atacantes no tenían un domicilio político claro— escaló lo suficiente para que durante esta mañana el Presidente Gabriel Boric abordara sutilmente el tema de la campaña en su consejo de gabinete de septiembre.

“Es un mes intenso. Hemos visto cómo empiezan a desplegarse las campañas. Deseamos desde el Gobierno que lo hagan de buena lid, de buena fe (…), sin caer en la desinformación, en el engaño, que son prácticas que socavan la democracia y que no le hacen bien a nadie. Y hemos visto en los últimos días cómo están por algunos bastante naturalizadas“, dijo el mandatario a sus ministros.

No obstante, desde la coalición de partidos que apoyan su gobierno han tomado una ofensiva más nítida y que ayer, coincidentemente, mostró un avance notable en sede judicial.

A mediados de julio Matthei habló de una “campaña asquerosa” de desprestigio en su contra. Allí identificó a cuentas anónimas en redes sociales que difundían imágenes y videos de ella con la intención, señaló, de mostrarla con problemas de salud, como alzhéimer. Tras unos días, la candidata de Chile Vamos avisó que senadores de Renovación Nacional (RN) presentarían una querella para que se investigara el tema en el Ministerio Público, dado que en la coalición la situación captó la atención suficiente como para realizar estudios que identificaban el comportamiento de los usuarios digitales cuestionados.

No obstante, tal situación quedó en nada, luego de que la propia candidata se filmara acompañada del senador Francisco Chahuán (RN), uno de los promotores de la idea de la denuncia, para avisar que no se perseveraría en la querella.

En medio, por entonces, en la oposición pesaba el ambiente la negociación parlamentaria para acordar pactos por omisión con la lista que compone el Partido Republicano, además de los llamados del sector empresarial a que las derechas actuaran unidas. Internamente también pesaba el factor de que judicializar la campaña presidencial con José Antonio Kast, el abanderado de los republicanos, sería perjudicial para el sector, que en encuestas figura mejor aspectado —a través de Kast— para triunfar en la presidencial.

Pero quienes sí tomaron el guante de la denuncia fueron en el oficialismo, particularmente por parte de dos diputados de la bancada del Partido Socialista (PS) en la Cámara de Diputados: Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini.

Los parlamentarios, que también son parte querellante de una de las aristas del caso Audio, presentaron a inicios de agosto una denuncia ante la Fiscalía para “investigar la existencia de redes coordinadas de desinformación y ejércitos de bots vinculados al Partido Republicano“.

Esa denuncia tuvo efectos ayer, luego de que el Ministerio Público designara al fiscal César Astudillo, de la Fiscalía Regional de Valparaíso, como el encargado de las indagaciones sobre el caso. Astudillo también es fiscal jefe de Quillota. El anuncio ocurría horas después de la emisión del reportaje de “odio político” de Chilevisión, que daba cuenta de los nombres reales de los perfiles de X “Neuroc” y “Patitoo_Verde“. Este último identificado en la pieza periodística como Patricio Góngora, miembro del directorio de Canal 13 que renunció ayer a su cargo.

El objetivo de la denuncia

La acción judicial iniciada por Manouchehri y Cicardini incluía los perfiles de los dos usuarios que fueron denunciados en el reportaje. Particularmente la denuncia buscaba que se diera con los eventuales delitos de carácter informático, asociación ilícita y cualquier otro ilícito que pudiera configurarse a raíz de la investigación.

Pero, no sólo se proponía aquello, sino que también se esperaba que el Ministerio Público citase a José Antonio Kast y a Evelyn Matthei a declarar ante la Fiscalía. Lo anterior, de concretarse, podría ocurrir en medio del primer período de campaña presidencial, que inicia el 17 de septiembre a través de medios de comunicación y plataformas digitales, además del uso de activistas o brigadistas en la vía pública.

El diputado socialista, en todo caso, ha apuntado directamente a Kast por la situación generada a partir del reportaje. “¿Sabía usted de esta red de sicarios digitales?”, preguntó Manouchehri al abanderado republicano, emplazándolo a que Chile “merece respuestas”.

Contactado por The Clinic, el diputado PS advirtió que lo relevante “no es si estas campañas de bots cambian o no una encuesta. Lo grave es cuánto han contaminado la opinión pública en el pasado, instalando mentiras que se repiten como verdades”.

“Kast y los Republicanos, en vez de hacer política de frente, se esconden tras redes oscuras que envenenan la democracia. Esto no solo golpea a políticos, también daña a la gente común con odio y violencia anónima”, afirmó el parlamentario, que añadió que “la Fiscalía no debe proteger a Kast, debe citarlo a declarar. Estas redes no son espontáneas: alguien las coordina y financia y el país merece saber quién está detrás”.

El Partido Republicano ya se había apartado de las acusaciones que desde el oficialismo y desde la propia Matthei iban en hacia ellos.

“No hacemos campañas de ese tipo. Nunca haríamos una campaña en contra de los que no son nuestros adversarios políticos. Nosotros lo hemos señalado: Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, Franco Parisi no son nuestros adversarios ni políticos, ni electorales y no hacemos ese tipo de campañas”, afirmó el abanderado republicano, reenfocando que “nuestro adversario político y electoral está en el mal Gobierno”.

El round familiar entre Kast y Jara

Kast hasta el mediodía del jueves sólo había comentado sobre el asunto que “como dijimos, será una campaña dura y llena de mentiras de la izquierda y algunos medios de comunicación funcionales a ella”.

Luego, durante el curso del día, apuntó a que en la emisión del reportaje había incidido Sergio Jara Román, periodista de Chilevisión y hermano de la candidata Jeannette Jara, a pesar de que el artículo fue firmado por los periodistas Nicolás Sepúlveda y Matías González.

Jara abordó el emplazamiento del candidato republicano: “En el caso de mi familiar, él trabaja en una empresa privada que es un canal de televisión y trabaja en un área muy distinta de la que hizo este reportaje”. Sergio Jara se desempeña como editor de investigaciones en el matinal del canal Contigo en la mañana.

Asimismo, Chilevisión emitió un comunicado público. “Es importante aclarar que la producción del reportaje estuvo a cargo exclusivamente del equipo de Prensa de nuestro canal, del cual no forma parte el periodista Sergio Jara”, afirmaron desde la señal.

Kast, en conversación con Diario La Prensa, dijo no conocer a Góngora, uno de las personas aparentemente detrás de uno de los perfiles de redes sociales. “Como directivo de Canal 13, me tocó una reunión donde estaba Patricio Góngora. Lo más probable es que en distintas reuniones haya estado Patricio Góngora, pero no tengo una amistad con él”.