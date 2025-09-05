Carrileros largos, mediocampistas compactos y un plantel renovado: las grandes diferencias de Nicolás Córdova con respecto a Ricardo Gareca

Chile cayó por 3-0 en su visita a Brasil, duelo marcado por la nula presencia de futbolistas de la Generación Dorada y de debutantes como Iván Román. DLT Sports analizó lo que fue el primer partido post era Gareca.

Por Tomás Mandiola y Tomás Zuñiga, DLT Sports

Compartir

Tres meses después de la salida de Ricardo Gareca, la selección chilena volvió a jugar. Nicolás Córdova volvió a la selección adulta para dirigir a La Roja para las dos últimas fechas de las Clasificatorias a la Copa del Mundo 2026. Cabe recordar que dirigió en el 2023, en la derrota por 1-0 contra Ecuador de visita.

Córdova, tal como señaló en conferencia de prensa, su misión es “intentar que los chicos puedan jugar”. En este encuentro, le dio la oportunidad desde el arranque a Iván Román, central del Atlético Mineiro que hizo su debut en la selección chilena.

De hecho, el formado en Palestino -con 19 años y 89 días- se convirtió en el jugador más joven en jugar un partido por clasificatorias desde Damian Pizarro, quien jugó el año 2023 con 18 años y 8 meses.

¿Cuál fue el esquema de Nicolás Córdova frente a Brasil?

Chile salió con un 3-4-3, con dos carrileros largos, dos volantes centrales a la misma altura entre sí y dos puntas que acompañaron al 9 en el último tercio. En el comienzo del partido, Brasil tuvo mucha posesión, lo que obligó al equipo a retrasar las líneas, sin embargo, con el pasar de los minutos, el equipo comenzó a adelantarse cada vez más.

Esquema inicial de Córdova

Lo más destacado en esta formación fue la línea de tres defensores que paró Córdova, que a ratos se transformaba en línea de 5, con el retraso de Gabriel Suazo y Fabián Hormazábal. Este fue el mismo esquema que utilizó el técnico nacional interino en el duelo contra Ecuador tres años atrás.

Tanto Suazo como Hormazábal cumplieron en ataque. Sin embargo, tuvieron carencias en defensa, lo que en parte se explica debido a que ninguno de los dos es lateral de formación, por lo que en este sistema, sus deficiencias tácticas quedaron más expuestas.

Según consigna DLT Sports, el formado en Colo Colo ganó el 50% de sus duelos totales y no pudo completar ningún centro a lo largo del partido. Por su parte, el futbolista de Universidad de Chile ganó el 67% de sus duelos, pero tampoco pudo sacar un centro durante los 90 minutos.

Otro cambio que tuvo este esquema fue el posicionamiento de los volantes. Durante el proceso de Gareca, el mediocampo se estructuraba con un doble 6, cuando se jugaba con un 4-2-3-1, o con un sistema escalonado, con un 6, un 8 y un 10. Ayer, se jugó con un doble 8, lo que le dio mayor velocidad e intensidad al equipo en el medio. Pizarro y Loyola tuvieron un 87% y un 89% de precisión en los pases, respectivamente.

Ahora Chile se tiene que preparar para su siguiente partido que será el día martes contra Uruguay, duelo que se disputará en el Estadio Nacional a las 20:30 horas.