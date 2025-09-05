Los detalles del requerimiento del oficialismo y la DC que podrían dejar fuera de competencia a Ximena Rincón por un cupo en el Senado

El hecho de que Ximena Rincón haya ejercido más de la mitad de su primer periodo como senadora es el eje central de la solicitud presentada por el abogado Gabriel Osorio, en representación del oficialismo y la Democracia Cristiana, para impugnar su tercera postulación a la Cámara Alta. Aunque la actual senadora superó ese umbral apenas por unas horas, el requerimiento cita el artículo 51 de la Constitución, que establece que cumplir más de la mitad de un mandato parlamentario equivale a haber ejercido un periodo completo. De acuerdo con esa interpretación, Rincón ya acumularía dos periodos y, con su nueva candidatura, superaría el límite de reelección fijado en la normativa vigente.

“Solicitamos a SS. Excma. se acoja la presente reclamación, ordenando al Director del Servicio Electoral rechazar la declaración de la candidatura a senadora por la región del Maule, novena circunscripción senatorial, de doña Ximena Rincón González, presentada por el partido Demócratas de Chile en el pacto electoral Chile Grande y Unido”, señala el requerimiento elaborado por el abogado socialista Gabriel Osorio al Tribunal Calificador de Elecciones.

El jurista y ex comisionado experto del segundo proceso constitucional, en representación del Partido Radical, Partido Liberal, Frente Amplio, Partido por la Democracia, Democracia Cristiana, Partido Comunista de Chile y Partido Socialista, plantea que el Tricel debiese impugnar la candidatura de Rincón, puesto que “ha desempeñado dicho cargo por dos períodos consecutivos, no pudiendo así postular a un tercer período”.

El argumento de Osorio se apoya en el artículo 51 de la Constitución: “Los diputados podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por dos períodos; los senadores podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por un período. Para estos efectos, se entenderá que los diputados y senadores han ejercido su cargo durante un período cuando han cumplido más de la mitad de su mandato”.

La actual senadora y presidenta de Demócratas fue electa en 2010 para la Cámara Alta, iniciando su período el 11 de marzo de ese año, que debía extenderse hasta 2018. Sin embargo, renunció en 2014 tras ser nombrada ministra Secretaria General de la Presidencia por Michelle Bachelet, lo que le impidió completar el mandato.

El detalle del argumento contra Rincón

Con ese antecedente, Osorio sostiene en el requerimiento que Rincón “inicia su período el 11 de marzo de 2010, en la sesión de instalación del H. Senado, celebrada entre las 9:48 y 10:50 horas. Dicha sesión, que inaugura la legislatura 358ª, se inicia con la lectura del acta de proclamación de los senadores electos para el período constitucional 2010–2018”.

Cuatro años después, Rincón estuvo en la Sala del Senado presenciando la renovación parcial de la corporación, donde incluso votó por Isabel Allende (PS) para presidir la Cámara Alta. Ese mismo 11 de marzo de 2014, a las 12:13 horas, juró como ministra en el Congreso Pleno, momento en el que dejó formalmente de ser senadora.

Para Osorio, ese hecho basta para acreditar que “la senadora Rincón ejerció, entre el 11 de marzo de 2010 y pasado el mediodía del 11 de marzo de 2014, superando así la mitad del período”. Y, según el inciso tercero del artículo 51 de la Constitución, más de la mitad equivale a un período completo.

De ahí que el requerimiento sostenga que, al haber sido reelecta en 2017 y ejercer desde 2018 hasta hoy, Rincón ya completó dos periodos y, por lo tanto, no puede aspirar a un tercero. “El problema que se plantea —señala el escrito— es una manera elegante de eludir una prohibición constitucional”.

Aunque reconoce que hay quienes argumentan que la última palabra la tiene la ciudadanía en las urnas, el documento enfatiza que el artículo 51 no es un principio interpretable, sino “una regla que debe cumplirse sin excepciones por cualquier ciudadano que busque postular a cargos de elección popular”.

En esa línea, concluye que el respeto a estas normas es “una manifestación de la igualdad ante la ley y, más aún, una exigencia para quienes ejercen el poder constituyente derivado, como son los parlamentarios”.

La contraofensiva de Demócratas

A través de un comunicado, el partido de la senadora respondió a la presentación del requerimiento, señalando que la repostulación de Rincón al Maule busca “extender su compromiso con los más de un millón cien mil habitantes de una zona pujante y rica, que aún tiene muchas urgencias por resolver”.

Respecto de los argumentos expuestos por Gabriel Osorio, desde Demócratas afirmaron tener “la convicción de que la repostulación de nuestra presidenta se ajusta plenamente a la Constitución y a la interpretación ya asentada por el Servicio Electoral”, organismo que aceptó su candidatura el domingo recién pasado.

Sobre la ofensiva oficialista, el partido manifestó su preocupación, indicando que “ante la debilidad que muestra nuestro sistema político, algunos quieran violar la Constitución al dejar sin ejecución una norma constitucional como el voto obligatorio y, al mismo tiempo, intenten tergiversar la misma Carta Fundamental para eliminar la competencia con atajos legales”.