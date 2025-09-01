Servel da luz verde a candidatura de Daniel Jadue y rechaza 46 postulaciones al Congreso, entre ellas, dos diputadas del oficialismo

Durante esta jornada el Servicio Electoral difundió una resolución que da cuenta de las postulaciones aceptadas y rechazadas para el Parlamento y la Presidencia. Se visó cada una de las candidaturas a La Moneda y se denegó casi 50 nombres al Parlamento, entre ellas, de las legisladores Carolina Tello y María Candelaria Acevedo, aunque pueden apelar. El organismo permitió que el exalcalde de Recoleta y que el diputado Miguel Ángel Calisto estén en la papeleta, pese a su situación judicial. Lo mismo ocurrió con la senadora de Demócratas, de quien estaba en cuestión si le afectaba la ley que limita la reelección.

El Servicio Electoral (Servel) presentó durante esta jornada las candidaturas aceptadas y rechazadas para los cargos de diputado, senador y presidente de la República, las cuales se presentaron el 18 de agosto pasado. En total, según dio a conocer la institución, se dio luz verde a todas las postulaciones a La Moneda y se dejó fuera a 46 candidaturas al Congreso.

Había tres inscripciones que generaban mayor expectación tanto en la oficialismo como en la oposición a propósito de si lograban o no pasar el corte del Servel. Las candidaturas en cuestión eran la del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien actualmente en arresto domiciliario en el marco del Caso Farmacias; la del diputado Miguel Ángel Calisto, quien compite por un cupo en el Senado en medio de una investigación judicial, y el de la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, a quien se le cuestionaba por buscar una segunda relección en el Senado, ante las dudas sobre si con ello no se le aplicaba la ley que impide ejercer ese cargo en más de dos períodos.

Con todo, las tres inscripciones fueron aceptadas. Para los 46 candidatos al parlamentos que no corrieron la misma suerte y el Servel les rechazó la inscripción, tendrán un plazo de tres días para apelar y tratar de asegurar un lugar en la papeleta de noviembre.

Visan candidatura de Jadue, pero aún debe sortear tormenta judicial

El exalcalde de Recoleta Daniel Jadue enfrenta una investigación del Ministerio Público en calidad de acusado por fraude al fisco, estafa, cohecho y un delito concursal, causas que lo mantienen bajo arresto domiciliario.

La oposición ha sostenido la tesis de que, al perder el derecho a sufragio por estar imputado, Jadue también perdería la posibilidad de ser candidato. En esa línea, Renovación Nacional, a través de su abogado Marcelo Brunet, presentó una solicitud ante el Tribunal Electoral —antes de que el Servel publicara su resolución— para impugnar su candidatura.

Con todo, la postulación de Jadue al Congreso sigue en pie debido a que el Servel no puso reparos a su candidatura. Eso sí, aún debe sortear su situación judicial, aunque en su entorno existe confianza en que la acción presentada por RN no prosperará.

Su optimismo se basa en el antecedente de Marco Enríquez-Ominami en 2021: en esa ocasión también se solicitó su inhabilitación, pero finalmente logró mantenerse en carrera gracias a la defensa de su abogado, Ciro Colombara, el mismo que hoy asesora a Jadue.

Miguel Ángel Calisto sortea barrera para ir por el Senado

A mediados de agosto se conoció que el Ministerio Público investiga al diputado Miguel Ángel Calisto (independiente) por un presunto fraude al fisco en asignaciones parlamentarias. En ese contexto, el ente persecutor pidió su desafuero en la Corte de Apelaciones de Coyhaique, donde el tribunal acogió la solicitud de los fiscales. Calisto, a su vez, recurrió a la Corte Suprema para revertir la resolución.

La situación del diputado, miembro de la bancada de Demócratas, generó que Chile Vamos vetara su candidatura, lo que lo dejó sin apoyo para inscribirse en un pacto que le permitiera competir por un escaño en el Senado en representación de la región de Aysén.

Pese a ello, el parlamentario no desistió. Primero aseguró que reuniría firmas como independiente para postular a la Cámara Alta. Sin embargo, antes de iniciar esa recolección, la Federación Regionalista Verde Social (FREVS) le ofreció un cupo en su lista para la elección de senadores por Aysén.

Fueron precisamente los dirigentes de la lista más pequeña del oficialismo —el FREVS y Acción Humanista— quienes se adelantaron y le ofrecieron la opción de competir, aunque con una condición: no emitir críticas públicas contra la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara. Ahora, que el caso judicial no pesó en la inscripción de su candidatura, aseguró que su nombre aparecerá en la papeleta a menos de que cambie el curso de la investigación en su contra.

Rincón logra su tercera postulación

Una vez inscrita la senadora por el Maule para los comicios de noviembre, el Partido Socialista anunció que impugnaría su candidatura, acusando que Ximena Rincón estaría excediendo el límite de reelección, fijado en tres periodos.

La timonel de Demócratas postula por tercera vez al Senado. Fue electa por primera vez en los comicios de 2009, sin embargo, renunció el mediodía del 11 de marzo en 2014, luego de que la Presidenta Michelle Bachelet la nombrara ministra secretaria general de la Presidencia. Por ese motivo, según resolvió el Servel, dicho periodo no se consideró como completo y, en consecuencia, su actual postulación es válida.

Rincón ya había mostrado tranquilidad frente a esa resolución y ante la eventual impugnación del PS, que finalmente nunca se concretó.

A mediados de agosto, señaló en Radio Duna: “Hay una sesión del Servel en que este tema se zanjó, no por mi caso, sino de manera general. Obviamente, si el Partido Socialista impugna, nosotros acompañaremos los informes de derecho, la resolución del Servel. Primero tiene que pronunciarse el Servel sobre si acepta o no la candidatura. Luego de eso, el Partido Socialista y Paulina Vodanovic tendrán que impugnar y ahí se verá todo el procedimiento y el camino a seguir”.

La alusión a la presidenta del PS no fue casual, pues Vodanovic será su contendora por el cupo senatorial en la Región del Maule.

46 candidatos rechazados, entre ellas, dos diputadas

Dos diputadas actuales también aparecen en la lista de inscripciones rechazadas por el Servel, pero con altas posibilidades de corregir estas irregularidades dado que responden a trámites más bien administrativos.

En primer lugar aparece la diputada frenteamplista, Carolina Tello, a quien le llegó la negativa porque “no acompaña declaración jurada, efectuada ante notario, oficial del Registro Civil o mediante clave

única en el sistema de declaración de candidaturas, que acredite el cumplimiento de los requisitos

legales, constitucionales y no estar afecto a inhabilidades”.

Por otra parte, se le rechazó la inscripción a la diputada comunista María Candelaria Acevedo quien no presentó una declaración jurada “suscrita ante notario o ante el oficial del registro civil de la comuna

donde resida el candidato”.

Así, en total, fueron 46 las candidaturas rechazadas, en varios casos de la presentada por el pacto liderado por la Federación Regionalista Verde Social. En algunos casos, había inscritos que no acreditaron haber cursado enseñanza media o equivalente, o por no reunir la cantidad mínima de participantes.