“Se debe descontaminar”: La preocupante advertencia de experto tras incendio en estación San Joaquín por posible presencia de asbesto en el Metro

Un incendio en un vagón de la Línea 5 del metro en la estación San Joaquín generó el cierre temporal de la zona. Ariel López, ingeniero en transporte, advierte la posible liberación de fibras de asbesto, presentes en los trenes NS74, lo que representa un riesgo para la salud.

Compartir

Ayer se registró un incendio en el vagón de un tren que circulaba por la estación San Joaquín de la Línea 5 de metro. Este hecho obligó al cierre temporal de la estación, junto con el cierre momentáneo de las que siguen en la misma línea. Bomberos logró controlar el

A la espera de que se aclare por qué se generó el siniestro, se han advertido los riesgos a largo plazo que puede tener este episodio. Ariel López, ingeniero en transporte, asegura que podría haber presencia de asbesto en la estación.

“Los trenes NS74 del metro tienen asbesto. El asbesto no se quema, y al exponerse al fuego, las fibras de asbesto se liberan con el humo pudiendo ser inhaladas por las personas del entorno. Es un peligro, se debería cerrar la estación San Joaquín para descontaminarla”, advierte el especialista.

Según explica, “el asbesto es altamente contaminante y peligroso para las personas. En los trenes NS74 está presente en los aislamientos y estructura del carro. Si bien están aislados de forma normal y no afectan la operación diaria, en caso de un accidente donde se exponga o queme, como el día de ayer, se vuelve riesgoso. Porque las fibras de asbesto no se queman, y en contacto con el fuego son transportadas por el humo e inhaladas por las personas del entorno”.

Los pasos a seguir tras el incendio en el metro

López afirma que “para restablecer la operación se deben aplicar los protocolos preventivos ante sospecha de exposición a asbesto”.

En esa línea, y considerando normativas internacionales, se debe evaluar cerrar el área que podría estar contaminada. “Tras un incendio con potencial asbesto como este caso, el área queda clausurada hasta tener resultados de laboratorio y autorización sanitaria. La medición en el lugar se demora varias horas hasta días. Es posible que esto no se haya realizado por la rapidez con la que se restableció el servicio en la estación”, explica.

Incendio en estación San Joaquín de Metro.

Sobre los factores que pueden provocar esto en la red de Metro, Ariel López detalla que solo este modelo de trenes (NS74tiene este problema). Por lo mismo, deberían salir de circulación. El especialista cuenta que en 2011 pudieron ser refaccionados, pero precisamente no fueron por la presencia de asbesto. Esto fue advertido por el medio International Railway Journal en 2018.

“Esos trenes debieron salir de circulación hace más de 20 años cuando terminó su vida útil, y aún siguen en funcionamiento sabiendo el riesgo que representa el asbesto a la salud. ¿Podemos tener un metro que se declara no contaminante que sigue circulando en estas condiciones y exponiendo -como el día de ayer- a la población?”, plantea.