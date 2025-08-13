Metro anuncia cierre temporal de dos estaciones de la Línea 1 durante este viernes por trabajos de mantención en las vías

Metro de Santiago anunció el cierre temporal de dos estaciones de la Línea 1 durante este viernes 15 de agosto por trabajos de mantención. Se informó que se dispondrá de buses de apoyo en los tramos afectados.

A través de su página oficial, Metro de Santiago anunció el cierre temporal de las estaciones San Pablo y Neptuno en la Línea 1 para el día viernes 15 de agosto por trabajos de mantención preventiva en las vías entre ambas. Además, aclararon que dichas labores no guardan relación con la instalación de puertas en los andenes y que, debido a su complejidad y requerimientos de seguridad, es necesario realizarlo de día.

El cierre se llevará a cabo durante un día no hábil –feriado por Asunción de la Virgen– para reducir al mínimo la afectación a sus usuarios.

A raíz de estos trabajos, la Dirección de Transporte Metropolitano (DTPM) anunció que dispondrá de un servicio de buses de apoyo en el tramo que estará sin servicio de metro durante esa jornada. Además, desde Metro aseguraron que la estación San Pablo de la Línea 5 seguirá funcionando con normalidad, aunque no estará disponible la combinación.

Metro cerró su comunicado asegurando que estarán “reforzando esta información en todos nuestros canales y plataformas de comunicación para que las personas usuarias puedan planificar con anticipación sus viajes y utilizar las alternativas de viaje disponibles”.

Durante este viernes, el Metro de Santiago operará en horario festivo: de 07:30 a 23:00.