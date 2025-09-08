Francisco Cayulef, el chileno que logró el segundo lugar en el US Open: “Sueño con un título de Grand Slam en singles y pelear por una medalla en Los Ángeles 2028”

El tenista nacional, actual número seis del mundo en singles, logró un inédito subcampeonato en dobles Quads del US Open. Por eso, DLT Sports conversó en exclusiva con el deportista, quien habló sobre su experiencia en Estados Unidos y sus próximos objetivos.

Por Benjamín Delgado, DLT Sports

Compartir

Este fin de semana se disputaron las definiciones del último Grand Slam del año en el tenis. En esta ocasión, un chileno fue protagonista: Francisco Cayulef, tenista en silla de ruedas, quien obtuvo un histórico subcampeonato en dobles de la modalidad Quads del US Open 2025.

A sus 39 años, “Cayu” es el actual número seis del mundo en singles de su categoría. Sin embargo, esta vez el logro vino en dobles, junto al argentino Gonzalo Lazarte, dupla que llegó a la final del torneo. Cayulef fue el único chileno presente en este Grand Slam, y su actuación lo instala con fuerza en la historia del tenis nacional.

En Flushing Meadows, el chileno estuvo ad portas de sumar un nuevo título a un palmarés que incluye dos medallas de oro parapanamericanas y un torneo ITF 1. Para relatar cómo fue este proceso, Cayulef conversó con DLT Sports.

Su experiencia en el US Open

Francisco Cayulef viajó a Estados Unidos para participar del último Grand Slam, tanto en singles como en dobles Quads. En individuales, debutó ante el israelí Guy Sasson, número 3 del mundo, cayendo en la primera ronda.

Sobre el partido comentó: “En los cuatro Grand Slams que he jugado, en dos me ha tocado enfrentar a Sasson. Lo he visto cinco o seis veces en estos tres años y no he podido ganarle ninguna. Me complica mucho su estilo de juego, pero quedé con una buena sensación”.

Con humor recordó el inicio del duelo: “En el primer set, como venía entrenando bien, dije: ‘ya, voy a salir a buscarlo’. Me fue mal con la estrategia, me agarró a palos y me nublé un poquito”. El parcial terminó 0-6 a favor del israelí.

“Después me despejé, empecé a trabajar más tácticamente y tuve mejores resultados. Íbamos 3 iguales y tuve chance de quedar 4-3, pero tuve un percance con mi estabilidad en un 40-15 y me salí del partido. Después perdí el set 6-3”.

Pese al resultado, Cayulef se mostró optimista: “Siento que cada vez voy teniendo más herramientas para enfrentar a este tipo de jugadores”.

Un histórico subcampeonato

Aunque el singles lo dejó fuera rápido, en dobles se dio la revancha. Su compañero fue Gonzalo Lazarte, argentino número 13 del mundo en esta modalidad, mientras que Francisco Cayulef ocupa el puesto 11.

El debut no fue sencillo: enfrentaron en cuartos de final a los segundos sembrados, el estadounidense David Wagner (7 ITF) y el británico Andy Lapthorne (4 ITF). Contra todo pronóstico, la dupla sudamericana se quedó con el triunfo.

“Es el partido que más recuerdo. Íbamos perdiendo 8-2 en el match tie-break y logramos remontar para ganar 12-10”, señaló Cayulef. El marcador final fue 6-3, 5-7 y 12-10.

En semifinales superaron con solidez al turco Ahmet Kaplan (9 ITF) y al neerlandés Sam Schroder (3 ITF) por 6-4 y 6-3.

La final fue otra historia: enfrente estaban los primeros sembrados, Niels Vink (1 ITF) y Guy Sasson (2 ITF). La dupla cayó por un doble 1-6, quedándose con el subcampeonato.

“Nos tocó la pareja número uno, que este año ha ganado todos los Grand Slams. Fue un poquito duro. No jugamos a gran nivel, pero estoy muy tranquilo y esperanzado en que con Gonzalito puedan venir grandes cosas”, comentó.

Sobre Lazarte, con quien ya ha conseguido títulos como el *Victorian Wheelchair Open*, Cayulef fue elogioso: “Si bien le doblo la edad, he conocido a un gran tipo, muy alegre, de chispa y muy profesional. Me gusta mucho jugar con él porque me escucha, pero también puede liderar. Es muy fácil y cómodo jugar a su lado”.

Su preparación para este US Open

Tras cada éxito deportivo hay meses de esfuerzo. En el caso de Cayulef, una de las claves ha sido el cambio de entrenador: “Desde abril estoy trabajando con Juan Carlos Becerra. Creo que está cambiando mi juego y eso me da más seguridad. Este año he tenido la fortuna de competir en los cuatro Grand Slams y creo que en el US Open saqué mi mejor tenis de la temporada”.

Su preparación incluye trabajo físico, nutricionista, kinesiología y psicólogo: “Antes no lo hacía tanto. Ahora estoy trabajando en lo preventivo y creo que me ha ayudado bastante. Volví hace tres años al tenis, después de estar desaparecido unos siete u ocho, y me he preparado bien para esta etapa”.

Lo que viene

El segundo lugar en el US Open se suma a una carrera llena de logros de Francisco Cayulef: medallas sudamericanas, dos oros parapanamericanos, títulos mundiales y un ITF 1 en Daegu, Corea del Sur, conseguido en abril de este año.

“Mi sueño es un título de Grand Slam en singles y, por qué no, pelear por una medalla en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028”, señaló.

A corto plazo, Cayulef seguirá compitiendo en Europa: “El 21 viajo a disputar un ITF 1 y un Super Serie. Después veremos si se cierra la clasificación para el Torneo de Maestros en China, en noviembre. Ahí terminaría mi temporada y comenzaría a prepararme para la gira de Australia”.