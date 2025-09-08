Francisco Vidal renuncia al directorio de TVN apuntando a José Antonio Kast: “El pluralismo de TVN está garantizado por la composición política de su directorio”

TVN informó que la renuncia de Francisco Vidal se hará efectiva este martes 9 de septiembre, en medio de cuestionamientos de José Antonio Kast y su equipo sobre la pluralidad de TVN.

Compartir

Francisco Vidal dejó de ser el presidente del Directorio de TVN. Así lo informó el propio canal estatal la tarde de este lunes, a través de un comunicado, en el que se señaló que Vidal presentó su renuncia al presidente Gabriel Boric y que esta se hará efectiva a partir de este martes 9 de septiembre.

En el mismo comunicado, Francisco Vidal explicó las razones de su salida y apuntó directamente al candidato presidencial José Antonio Kast y a su principal asesor, Cristian Valenzuela, por las reiteradas declaraciones que han tenido en su contra. Durante esta jornada, el candidato republicano incluso lo calificó como el “bot número uno de Chile”.

Vidal sostuvo que el pluralismo de TVN está “garantizado por la composición política de su Directorio. Constituye, en mi opinión, una ofensa a los siete Directores que se ponga en cuestión su función en el canal”, señaló en el documento.

Asimismo, calificó como “una ofensa al profesionalismo del equipo y al trabajo que sus periodistas realizan día a día” las afirmaciones de que su presencia en el Directorio podría influir, de alguna manera, en la pauta del Departamento de Prensa o en algún espacio programático. “Ese compromiso se refleja en la pauta noticiosa y en los mecanismos institucionales infranqueables que se han respetado, de manera irrestricta, desde el retorno a la democracia”, agregó.

Vidal destacó además que tanto el Directorio como la Dirección Ejecutiva y los trabajadores del canal “saben de mi compromiso personal con el principal activo de un canal público: su pluralismo y credibilidad”.

Por estas razones, decidió presentar su renuncia “esperando dejar de ser un pretexto para ofender a los trabajadores del canal, a su Directorio y en particular a sus periodistas”. Finalmente, añadió: “Estoy convencido de que TVN cumple un rol insustituible para Chile: unir al país desde su diversidad, proyectar nuestra identidad al mundo y asegurar información plural y contenidos de calidad”.

En tanto, el canal agradeció “profundamente la dedicación, compromiso y liderazgo que Francisco Vidal ha puesto al servicio de la misión pública de TVN durante el período en que ejerció su rol”.