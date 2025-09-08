Chef peruano desata la polémica en el Mundial de Desayunos y asegura que la marraqueta es “típica de Tacna”

La polémica sobre el origen de la marraqueta se instaló en el Mundial de Desayunos de Ibai, tras las declaraciones del chef peruano Giacomo Bocchio, quien aseguró que este pan es típico de Tacna. La competencia entre el pan con chicharrón peruano y la marraqueta con palta chilena generó debate nacional y continental, mientras ambos desayunos acumularon millones de reproducciones en redes sociales.

Compartir

El Mundial de Desayunos sigue generando polémica pese a la eliminación de Chile. La instancia abrió el debate sobre las preparaciones a nivel nacional y continental, luego de que un chef peruano asegurara que la marraqueta es originaria de Tacna.

En el caso de Perú, compitió el pan con chicharrón frente a la marraqueta con palta de Chile. Sin embargo, el chef Giacomo Bocchio mencionó que la marraqueta es característica de Tacna.

En la caja de comentarios de una publicación de Ibai sobre Perú vs Chile, un usuario lo etiquetó para despejar la duda sobre el origen de este desayuno. Bocchio respondió: “Mira el video del picante a la tacneña en mi canal de YouTube. Lo he explicado varias veces. La marraqueta que más me gusta es de Tacna, sin duda”, mensaje que ya cuenta con más de 2 mil ‘Me gusta’.

El medio RPP buscó más información. En el clip que menciona, Bocchio dice: “La marraqueta, el pan de Tacna, típica de Tacna. El nombre marraqueta se encuentra desde Chile hasta Bolivia”. Asimismo, aclaró que se llama así gracias a los Marraquet, unos hermanos panaderos franceses que llegaron a Chile, y que en realidad el pan se llama Batard, hecho con masa madre.

Pero como esa palabra significa ‘bastardo’, era tosco pedirlo así, por ello, la gente decía: “Deme panes de los hermanos marraquet” hasta que se quedó con el nombre que conocemos ahora. “Ese nombre ha calado en Chile, Bolivia y hasta en Chiclayo”, sostuvo en le mencionado video.

En cuanto a la preparación que participó en el Mundial de Desayunos del influencer español Ibai, “es importante un pan crujiente, suave por dentro y crocante por fuera. Que el chanchito esté jugoso y tierno, y que al mismo tiempo tenga mucho sabor, con una marinada potente”, explicó.

El desayuno chileno logró casi ocho millones de reproducciones: 3,6 millones en la primera y segunda plataforma, mientras que en la tercera obtuvo 637 mil. Perú, por su parte, consiguió casi 10 millones: 3,8 millones en Instagram, 5,2 millones en TikTok y 837 mil en YouTube. Con ello, el país vecino avanzó a la final contra Venezuela, que le había ganado a Bolivia.