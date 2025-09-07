Chile queda fuera de la final del “Mundial de Desayunos”: Perú y Venezuela disputarán el título

El desayuno chileno, con la marraqueta como estandarte, cayó en semifinales ante el representativo peruano en la competencia viral organizada por el streamer español Ibai Llanos. El certamen ha movilizado a millones de personas en distintos países. Hasta el Presidente Gabriel Boric se ha mostrado atento a su desarrollo.

Compartir

Chile quedó fuera de la gran final del denominado “Mundial de Desayunos”, competencia viral organizada por el streamer español Ibai Llanos.

Este domingo, Llanos dio a conocer el resultado de las semifinales: Perú venció a Chile, mientras que Venezuela hizo lo propio con Bolivia.

Cabe recordar que el desayuno chileno, con la marraqueta como estandarte, había logrado llegar a semis tras imponerse en octavos a Japón y en cuartos a España.

Y en esta fase de semifinales, el desayuno chileno estuvo compuesto por marraqueta con huevo, palta y jamón, además de sopaipillas con pebre y té.

Pero al frente estuvo el sólido representativo peruano, con el pan con chicharrón como bandera, junto con el tamal y café pasado.

Los seguidores peruanos se inclinaron por el desayuno peruano, con más de 9,8 millones de votos. El representativo chileno alcanzó 7,8 millones de preferencias.

Los números de esta votación reflejan que esta competencia viral ha movilizado a millones de personas y en distintos países. Incluso el Presidente Gabriel Boric se ha mostrado atento al desarrollo del certamen.

“¡Vamos Chile! Nada supera la marraqueta con palta”, escribió el Mandatario al comentar la publicación de Ibai Llanos sobre la contienda entre nuestro país y Perú en semifinales.

Final Perú-Venezuela en el “Mundial de Desayunos”

En la final del “Mundial de Desayunos” de Ibai Llanos, Perú se enfrentará a Venezuela, que viene de vencer a Bolivia en semifinales.

Venezuela, con un menú compuesto por una arepa reina pepiada con huevo, otra arepa de carne mechada y con el maltín como bebestible, obtuvo 5,5 millones de votos en semis.

Bolivia, en tanto, se presentó con un desayuno que incluía salteñas, pastel boliviano y el api como bebida. Esta combinación alcanzó 5,2 de preferencias, insuficiente para pasar a la final.