“Nos ha ido muy bien, más de lo que habíamos proyectado”: las cuentas alegres de la marca de zapatillas de Roger Federer en Chile

A un año de la apertura de su tienda en el Parque Arauco -la única de la marca en Latinoamérica-, On celebra los números alcanzados y proyecta nuevos locales, tanto en Chile como en otros países de la región.

La marca deportiva suiza On, popularizada por la leyenda del tenis Roger Federer, cumple un año desde que entró al mercado chileno, a través de su tienda en el Parque Arauco, la única de la compañía en Latinoamérica.

Y a un año de esa apertura, desde la compañía sacan cuentas alegres respecto a lo que ha sido la experiencia en territorio chileno. Es más, incluso reconocen que los números han estado por sobre lo proyectado.

“La tienda en Chile ha sido fundamental para la marca. Nos ha ido muy bien, más de lo que habíamos proyectado. Tenemos mucha demanda y nos ha ayudado a educar al mercado local”, destacó Fiorella Palacios, gerente general de On en Latinoamérica, en declaraciones a El Mercurio.

Este éxito de On en Chile se inserta dentro de un contexto de notable crecimiento global en los últimos años. Prueba de ellos es que en el primer semestre de 2025 registró US$ 1.343 millones en ventas netas, un 37% más que o logrado en la primera mitad de 2024.

Y en 2019 la marca tuvo otro gran hito que impactó en su popularidad y en el alza de sus ventas: el ingreso como socio accionista de Roger Federer, quien entonces invirtió US$ 54 millones para adquirir el 3% de la compañía. Hoy la participación del retirado tenista en On está valorizada en US$375 millones.

Y en ese transcurso, On ha sumado a otros embajadores de talla mundial del mundo del tenis, como lo son Ben Shellton y Iga Swiastek. Fuera del deporte ficharon como rostro de la marca a la actriz Zendaya.

Roger Federer, accionista y embajador de On

De Chile a Argentina

Con este auspicioso panorama tanto a nivel global como en Chile, On proyecta nuevas aperturas para nuestro país y para otros mercados en Latinoamérica.

Dado su éxito en Chile, lo más inmediato para esta marca deportiva de origen suizo sería la apertura de dos tiendas en Argentina.

“Una estrategia fundamental, tanto a nivel global como para Latinoamérica, es tener este tipo de tiendas. Santiago fue un proceso nuevo para los equipos globales y regionales, y nos ayudó muchísimo para aprender”, comentó Fiorella Palacios.