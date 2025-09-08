Paro en Clínica RedSalud Providencia limita atención en urgencias a personas con riesgo vital y suspende consultas, procedimientos ambulatorios y exámenes

La clínica ubicada en Av. Salvador se encuentra en huelga desde el viernes a raíz de su negociación colectiva y por ende el servicio de urgencias se encuentra solo atendiendo a pacientes de riesgo vital. Así también las hospitalizaciones serán solo para los casos más graves y para quienes se encuentran admitidos, mientras que exámenes, consultas médicas y otros procedimientos ambulatorios estarán cerrados.

El viernes a las 08:00 horas, la Clínica RedSalud Providencia, ubicada en Av. Salvador, anunció que uno de sus sindicatos inició una huelga legal a raíz de su negociación colectiva. Y desde ese día, sus prestaciones se encuentran interrumpidas.

“Algunos de nuestros servicios pueden presentar demoras o modificaciones en su operación”, lee el comunicado que emitieron el viernes.

Así, hoy el centro médico amaneció nuevamente en paro y con algunas de sus funciones suspendidas, aunque desde la empresa aseguran que se están haciendo turnos de urgencias, y recalcan que el resto de los centros de la RM están funcionando con normalidad.

Detallaron que las modificaciones serían:

Urgencias: atendiendo solo urgencias de riesgo vital potencial o inminente. Para otros casos, recomiendan acudir a:

Clínica RedSalud Vitacura (Adulto e Infantil)

Clínica RedSalud Santiago (Adulto e Infantil)

Así también, recomiendan que las personas pueden reagendar sus citas en la clínica vía redsalud.cl o llamando al 600 718 6000.

Y que quienes necesiten un presupuesto quirúrgico, pueden solicitarlo de manera online.

Isapres recomiendan atenderse en otras clínicas

Tanto Banmédica como Colmena tienen entre sus prestadores a RedSalud, y ambas aseguradoras emitieron comunicados para sus afiliados recomendando tomar medidas de cara a esta huelga que, de todas formas, según informan desde la clínica, esperan que culmine hoy.

Ambas isapres recalcaron a los afiliados que, en caso de requerir una atención tanto de urgencia como un servicio de apoyo como exámenes o imágenes, recomiendan dirigirse a los otros prestadores preferentes de sus planes.

Mientras que Colmena, en el correo que enviaron el viernes alertando la situación, puntualizaron que “en el evento de tener una cirugía programada, Clínica RedSalud Providencia se comunicará contigo para coordinar la derivación a otro centro de esta misma red”.