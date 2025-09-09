Videos VIDEO | Comando de Kast crea sitio para denunciar “intervenciones políticas” en campaña presidencial 9 de Septiembre de 2025 Por Victoria Constanzo

El comando del candidato presidencial José Antonio Kast, presentó este martes un nuevo mecanismo que busca “garantizar elecciones limpias y justas”. María Jesús Wulf, expuso que, en primera instancia, se abrirá un portal web en el que funcionarios públicos podrán dejar constancia de “situaciones que contaminen la institucionalidad”. Para el resto de la ciudadanía, habilitaron un correo en el que se podrá compartir las acusaciones que consideren pertinentes, con el fin de “generar elecciones limpias y transparentes”.

