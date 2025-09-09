Desde ahora todas las Isapres deberán dar cobertura a atenciones de nutricionistas, no solo por sobrepeso y obesidad

La Superintendencia de Salud instruyó mediante una circular a las isapres que amplíen la cobertura de sus planes respecto de la atención de nutricionista, puesto que actualmente se excluye la obligación de que quienes no padezcan de obesidad o sobrepeso puedan tener cobertura.

Mediante una circular, ayer la Superintendencia de Salud instruyó a las isapres ampliar la cobertura de sus planes, de manera tal que también beneficie a quienes requieran atención de un nutricionista y no necesariamente padezca de obesidad u sobrepeso según el Índice de Masa Corporal (IMC), dado que no era una obligación de las aseguradoras actualmente.

Así, ahora todos los afiliados del sector privado que requieran atención nutricional deberán tener una mejor cobertura por parte de sus isapres.

Según lee el documento de la Superintendencia, la restricción anterior implicaba “una serie de problemas de salud de igual o incluso mayor relevancia sanitaria quedan excluidos de cobertura, como es el caso de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), entre ellos la anorexia nerviosa y la bulimia, que afectan principalmente a adolescentes”.

“De igual forma, se excluyen problemas asociados a la desnutrición en adultos mayores que conforme a un estudio del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile afecta a un 32,4% de las personas de 65 años o más en Chile”, lee la circular impartida a las isapres.

Incluso, el organismo fiscalizador concluye que, desde una perspectiva jurídica, “la normativa actualmente contenida en el compendio de beneficios puede ser considerada discriminatoria, en la medida que limita el acceso a prestaciones de salud esenciales, sobre la base exclusiva de un criterio como el Índice de Masa Corporal (IMC), sin atender a la indicación médica ni al diagnóstico clínico”.

Y que “esta restricción podría constituir una vulneración al principio de igualdad ante la ley“.

Así, se plantea que se “busca eliminar una barrera de acceso injustificada en el contexto actual, garantizando la cobertura de consultas nutricionales a todas las personas beneficiarias del sistema de isapres”.

La instrucción para las isapres comenzó a regir ayer, y ahora las aseguradoras deberán realizar los cambios correspondientes e informar a sus afiliados los cambios en sus contratos de salud.