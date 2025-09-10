Largas filas y horas de espera desde la madrugada: las reacciones tras el lanzamiento de la nueva colección de la influencer Ropero Paula

Paula Fernández, conocida como "Ropero Paula", lanzó su nueva colección de ropa junto a Falabella, generando filas masivas desde temprano en las tiendas. Los fanáticos se volcaron a los locales para adquirir las prendas recién estrenadas.

Paula Fernández, más conocida en redes sociales como “Ropero Paula”, lanzó esta semana su nueva colección de ropa de mano de Falabella. El lanzamiento fue este 9 de septiembre de manera online a través de la app de la tienda mientras que este miércoles fue de manera presencial, lo que generó que cientos de personas hiciera filas por horas y desde muy temprano.

“Se vienen flecos, vuelos y muchas tachas“, así promocionaba la colección Falabella en sus redes sociales, en donde los fanáticos de Ropero Paula se mostraban ansiosos por comprar sus nuevos productos.

Rápidamente comenzaron a viralizarse videos de personas haciendo filas en distintos locales de Falabella para lograr ser las primeras en comprar la colección. “Locura total chiquillas”, fue lo que escribió una joven en TikTok, quien mostró como a las 07:30 ya habían varias personas esperando la apertura de la tienda. Otra joven comentó que estaba haciendo fila desde las 05:00.

La colección de Ropero Paula

La misma influencer presentó la colección en sus redes sociales, específicamente a través de un live de Instagram. “Es muy yo. Me encanta que la gente se pone las prendas y dice ‘es muy tu’, es muy tu colección’. Como que pueden reconocerlo“, partió diciendo.

“Esta colección, igual que las otras dos, está hecha con mucho amor y dedicación. Si ustedes compran una prenda y llegan a tener un problema, no duden en contactar a Falabella”, recalcó. En su transmisión mostró algunas de las prendas y aclaró que “todos los pantalones, como son de distinto color, tienen distintos procesos, van variando. No es mucho lo que varían, pero un pantalón me puede quedar un poquito más apretado o un poquito más suelto que otros que tienen distintos procesos”.

Los jeans que ofrece la influencer van desde la talla 34 a la 44 y tienen un valor de $42.990. Por otro lado, los tops y poleras van desde la talla XS a la XL y los valores van desde los $16.990 a los $24.990.